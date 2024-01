Slovenski avtotrg z rastjo. Največ osebnih avtomobilov je prodalo to podjetje

V Sloveniji je bilo leta 2023 prvič registriranih 48.923 osebnih avtomobilov, kar je 5,6 odstotka več kot predlani. Število novih lahkih gospodarskih vozil je zraslo za 7,7 odstotka, na 7686, kažejo podatki Trgovinske zbornice Slovenije.

Največ osebnih avtomobilov je prodal Volkswagen (7273 oziroma 14,9-odstotni tržni delež), sledila sta Škoda (5325 oz. 10,9 %) in Renault (4625 oz. 9,5 %). Vsi trije skupaj obvladujejo približno 35 odstotkov slovenskega trga. Med posameznimi modeli so bili najbolj priljubljeni Škodina octavia (1694), Renaultova clio (1329) in captur (1146), Volkswagnov t-roc (1133) ter Toyotin yaris cross (1115).

Med lahkimi gospodarskimi vozili so prednjačile znamke Renault (1748 oz. 22,7 %), Ford (1293 oz. 16,8 %) in Volkswagen (1164 oz. 15,1 %). Med modeli so prva tri mesta zasedli Renaultov master (757), Fordov transit custom (674) in Citroënov jumper (519).

S hibridnim pogonom

Število prvič registriranih električnih osebnih avtomobilov se je lani od leta prej povečalo za 38,6 odstotka. Od tega je bilo povsem električnih avtomobilov 4330 oziroma 88,8 odstotka več kot leto prej; kupci so največ povpraševali po Teslinih modelih Y (957) in 3 (396), Volkswagnovem ID.4 (286) ter Škodinem enyaqu (251).

Število avtomobilov s hibridnim pogonom se je zmanjšalo za 16 odstotkov, na 3226, pri čemer so Toyotini modeli zasedli vseh prvih pet mest: corolla (642), yaris cross (610), C-HR (230), yaris (180) in rav 4 (169).