Slovenski zdravnik šokiral: Pred urgentnim centrom bom sprejemal donacije

Minister za zdravje Janez Poklukar je v pogovoru za Odmeve na TV Slovenija potrdil, da bo danes zjutraj sestanek s sindikati zdravstva, socialnega varstva in zdravstvene nege, ki so sicer za sredo napovedali stavko. Morebitno stavko pa bodo očitno občutili tudi zaposleni v mariborskem kliničnem centru, saj bodo v menzi ves dan na meniju le hrenovke. Z izjemo bureka, ki bo na voljo ponoči.

Sredin meni je na twitterju razkril tamkajšnji zdravnik, ki je zapisal: »Načeloma se nisem mislil oglašat glede stavke zdravstvenih delavcev, ki so jim novembra zvišali plače, ZDRAVNIKOM PA NE, in sedaj oni zahtevajo od US, da še nam dvigne, ampak tale napoved za jutrišnjo menzo je nevzdržna! Donacije v hrani bom sprejemal pred Urgentnim centrom.«

Ob tem je poudaril še, da so »hrenovke del stavke, da ne bo pomote«. Zaposleni z oddelka za hrano so namreč sporočili, da bo jedilnik v času stavke precej spremenjen in okrnjen.