Slovenska bruto plača višja od italijanske, a le na papirju

Eurostat je objavil najnovejše podatke o povprečnih bruto letnih plačah za polni delovni čas v letu 2023. Ta v EU znaša 37.900 evrov letno, najvišje plače pa imajo Luksemburg (več kot 81.000 evrov), Danska, Irska in Avstrija, poročajo Finance.

Na repu sta Madžarska in Bolgarija, kjer je povprečna bruto plača okoli 13.000 evrov. V Sloveniji je povprečna bruto plača za leto 2023 znašala 33.081 evrov, kar nas je prvič postavilo pred Italijo, kjer je dosegla 32.749 evrov. Slovenske bruto plače sicer hitro rastejo – med letoma 2021 in 2023 so se povečale za 15 %, v letu 2023 pa za 9,4 %, medtem ko v Italiji rast nižja.

Realne številke so drugačne

Kljub temu Slovenci v povprečju dobimo manjše neto plačilo, saj je bila povprečna letna neto plača v Italiji 24.000 evrov, v Sloveniji pa le 17.500 evrov.

Mnogi se težko prebijajo iz meseca v mesec. FOTO: Grusho Anna/shutterstock

Ob upoštevanju kupne moči je razlika še večja: povprečna neto plača po standardu kupne moči za posameznika brez otrok je bila v Italiji 25.051 evrov, na Češkem 19.919 evrov, v Sloveniji pa le 19.706 evrov. To pomeni, da imajo Italijani in Čehi večjo dejansko kupno moč, čeprav smo jih po bruto plači prehiteli.