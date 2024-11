Slovenščina v tržaškem občinskem svetu naletela na posmeh: »Lahko bi govorili tudi v arabščini«

Tržaški pokrajinski tajnik Matia Premolin je na seji tamkajšnjega občinskega sveta spregovoril v slovenščini, pričakujoč zagotovljeno simultano prevajanje, ki pa ga ni bilo, poroča Regional obala.

Premolin, podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta, je opozoril, da ima pravico do uporabe slovenščine, saj gre za avtohtoni jezik tega območja. Kljub temu je njegov slovenski nagovor naletel na posmeh nekaterih občinskih odbornikov. Nekateri so primerjali slovenščino z jeziki priseljencev, kot sta albanščina in arabščina, čeprav ti niso avtohtoni jeziki območja.

Premolin je za Primorski dnevnik povedal, da je pred sejo preveril pri tajnici, ali bo zagotovljeno simultano prevajanje, a odgovora ni dobil. Glede na udeležbo je sklepal, da bo tolmač prisoten, zato je spregovoril v slovenščini.

Albanščina ne sodi med avtohtone jezike

Njegova uporaba slovenskega jezika je zmotila odbornika Everesta Bertolija, ki je nagovoril zbrane v albanščini – Bertoli je namreč albanskega rodu. »Odborniku sem pojasnil, da imam pravico spregovoriti v slovenščini, občina pa je po italijanskem zakonu dolžna, da mi to garantira. Albanščina ne sodi med avtohtone jezike krajevne skupnosti,« je dejal Premolin.

Nekateri občinski svetniki so reagirali s posmehom. Ena izmed svetnic je komentirala z besedami »Siamo in Italia!« (»Smo v Italiji!«), medtem ko je drug svetnik dodal, da je v Trstu veliko arabskih priseljencev in »bi lahko govorili tudi v arabščini«.