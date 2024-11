Slovenijo razburja posnetek policijskega posredovanja. To pa pravijo na PU Celje

Danes je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek posnetek policijskega posredovanja na Koroškem. Policijska intervencija se je odvila na enem od krožišč na Prevaljah, je poročal Necenzurirano. Policisti so tam lovili eno osebo, ki so jo na krožišču tudi ujeli. Najprej jo je eden od policistov obvladal, nato je pritekel še drug policist, pri tem pa naj bi po osebi na tleh padlo tudi nekaj udarcev.

Kako se se odzvali na PU Celje?

Policista Policijske postaje Ravne na Koroškem sta 19. novembra 2024, okoli dveh zjutraj, ustavljala voznika osebnega vozila, ki je vozil s povišano hitrostjo. Voznik znakov policistov za ustavljanje ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo zapeljal na parkirišče trgovine in pobegnil iz vozila. Policista sta ga v bližini dohitela ter zaradi njegovega aktivnega upiranja in neupoštevanja odrejenega ukaza uradne osebe, uporabila prisilna sredstva. Zoper voznika, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, pod vplivom alkohola in ni upošteval znakov policije za ustavljanje, smo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, smo mu vozilo, za katerega je bilo kasneje ugotovljeno, da je bilo ukradeno, zasegli. Zakonitost in strokovnost uporabe prisilnih sredstev bo preverila v ta namen ustanovljena komisija, so pojasnili na PU Celje.