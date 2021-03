Slovenijo je streslo

Danes ob 12.26 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,2 v bližini Pivke, 51 kilometrov jugozahodno od Ljubljane, so sporočili iz Urada za seizmologijo pri Agenciji RS za okolje.



Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Pivke: »Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).«

