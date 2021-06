Slovenija slovesno razglasila neodvisnost, a veselje ni trajalo dolgo

Pred 30 leti je Slovenija na Trgu republike slovesno razglasila samostojnost in neodvisnost. Na drogu pred skupščino je zastavo dotedanje jugoslovanske republike Slovenije zamenjala zastava novonastale države Slovenije. Veselje pa ni trajalo dolgo, saj se je kmalu začela 10-dnevna osamosvojitvena vojna.Takratni predsednik predsedstva Republike Slovenije in pozneje prvi predsednik samostojne Slovenijeje na slovesni prireditvi ob prvem dvigu slovenske zastave povedal znameniti stavek: »Nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan.«Ključne dokumente, potrebne za osamosvojitev, je slovenska skupščina sicer sprejela že dan prej. Ob 30-letnici samostojne Slovenije je v petek potekala državna proslava na Trgu republike . Slavnostni govornik predsednik republikeje izpostavil pomen skupnih ciljev, sodelovanja in premagovanja razlik za gradnjo boljše skupne prihodnosti. Čeprav je bila enotnost pred 30 leti odločilnega pomena, po njegovem mnenju tudi takrat ni bila samoumevna.