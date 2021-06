Fajonova odpovedala udeležbo, to je razlog

Potem ko so udeležbo na nocojšnji proslavi ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije že odpovedali poslanci strank LMŠ in Levica, prav tako nekdanji predsednik republike, se je tik pred zdajci za to odločila tudi predsednica stranke SD. Na facebooku je zapisala:»Z obžalovanjem in v znak protesta odpovedujem svojo prisotnost na današnji državni proslavi ob 30. obletnici dneva državnosti na Trgu republike v Ljubljani. Prepoved udeležbe borčevskih praporščakov tik pred proslavo je nesramno zanikanje temeljev, ki jih ima slovenska država v zmagoslavnem partizanskem uporu. Predsedniku republike in predsedniku vlade sporočam, da je njuna osebna in zgodovinska odgovornost, da bomo 30. obletnico samostojnosti Slovenije praznovali tako globoko razdeljeni.Pri vsaki odločitvi dajem prednost državi pred politiko. Sredi globokega družbenega razkola poskušam vleči poteze, ki bi omogočile, da se pred novimi izzivi ponovno povežemo. Z novim upanjem in z novo vizijo za novih 30 let slovenske zgodovine. A ta bo zgrajena na trhlih temeljih, če ne bomo spoštovali naše zgodovine. Ta se ni začela leta ‘91, saj samostojne Slovenije ne bi bilo brez osvoboditve in narodnoosvobodilnega boja, ki je Slovenijo ponosno umestil med zmagovalce nad fašizmom in nacizmom.«Ob dnevu državnosti se bo na Trgu republike ob 21. uri začela državna proslava, pred tem bosta potekali slavnostni seji DZ in DS. Slavnostni govornik bo predsednik republikev drugem delu bosta zbrane v pozdrav slovenskemu prevzemu predsedovanja EU nagovorila predsednik vladein predsednik Evropskega svetaOb tem pa petkovi protestniki napovedujejo alternativno proslavo, ki bo potekala na Prešernovem trgu. Udeležence bodo nagovorili predstavniki akademske sfere, sindikatov, veteranov vojne za Slovenijo, študentov, medijev, okoljevarstvenih organizacij, ženskih kolektivov, kulturnikov, izbrisanih in drugih.