Slovenija je s to državo dosegla dogovor o prostem potovanju

Zunanji minister Anže Logar in njegov srbski kolega Nikola Selaković sta se na torkovem srečanju v Ljubljani dogovorila za vzajemno priznanje covidnih potrdil. V pogovorih sta sicer največ pozornosti namenila dvostranskim odnosom med državama in slovenskemu predsedovanju Svetu EU v drugi polovici leta.



Selaković je na novinarski konferenci po pogovorih povedal, da sta se z Logarjem dogovorila o vzajemnem priznanju covidnih potrdil, ki bo državljanom obeh držav omogočilo prosto potovanje v Slovenijo in Srbijo.



Ministra sta poudarila, da sta Slovenija in Srbija pomembni gospodarski partnerici. V zadnjem desetletju sta podvojili blagovno menjavo. Lani je znašala več kot 1,1 milijarde evrov, v prvih treh mesecih letošnjega leta pa več kot 300 milijonov evrov. Če se bo ta trend nadaljeval do konca leta, bo letos menjava rekordna, je bil zadovoljen Selaković.



Ministra sta pohvalila dobre odnose med državama na najvišji politični ravni in se zavzela za nadaljevanje prakse skupnih zasedanj slovenske in srbske vlade. Kot je dejal Selaković, je v pripravi šesto skupno zasedanje vlad, s čimer se po njegovih besedah ne more pohvaliti veliko držav v regiji.

O odprtih vprašanjih nasledstva po nekdanji skupni državi

20 let po podpisu sporazuma o nasledstvu je po Logarjevih besedah napočil čas za konkretne rezultate, zato sta s srbskim ministrom pregledala konkretna vprašanja glede kulturne dediščine, diplomatskih predstavništev ter digitalizacije arhivov in dostopa do njih. Zavzela sta se za konkretne korake naprej in Logar je prepričan, da jim v prihodnjih pogovorih uspelo zapreti določena odprta vprašanja.



Srbski zunanji minister je izrazil tudi interes, da bi Srbija v Ljubljani odprla kulturno-informacijski center, ki bi bil prvi tovrstni center v regiji.



Srbskega zunanjega ministra je sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor, v sredo pa se bo srečal še z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.

