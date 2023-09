Slovenija edina na svetu: pes je pri nas zdravstvena pravica

Slovenija je edina država na svetu, ki slepim omogoča psa vodnika kot zdravstveno pravico iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. »Med 450 vrstami medicinskih pripomočkov je pes edini živi medicinski pripomoček. Namenjen je omogočanju samostojnega življenja, varnega gibanja, medicinski in socialni rehabilitaciji,« je povedal Drago Perkič, vodja oddelka za medicinske pripomočke na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

»Star je bil 13 let in osem mesecev, ko je doživel infarkt. Čez noč sem ostala brez njega. Res hudo je ostati sam z belo palico, ki je niti uporabljati ne znaš več, ker si jo s psom uporabljal drugače,« pove od rojstva slepa Sabina Dermota. Polnih 12 let jo je Baron varno vodil povsod, kamor je šla, vsako jutro tudi v službo na ministrstvo za okolje. Psi vodniki so – kot je bil Baron – zdravstvena pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

80 posebej izšolanih Že Aristotel je opisoval, kako pes vodi slepega. Največ psov vodnikov so začeli šolati po prvi svetovni vojni, ko je zaradi bojnih strupov veliko vojakov oslepelo. V Sloveniji je bila prva šola za pse vodnike leta 1953 v okviru sekretariata za notranje zadeve, delovala pa je do 1956., ko so ugotovili, da so slepi preskrbljeni, saj dobivajo službe kot telefonisti in ne potrebujejo več psov. Ponovno smo jih začeli šolati leta 1977, spet na ministrstvu za notranje zadeve, kar je trajalo do leta 1983, od takrat je pes vodnik pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V 40 letih, kolikor ta pravica obstaja, je ZZZS namensko izšolal okoli 80 psov, ki jih je uporabljalo 50 slepih.

Za Baronom je bilo skoraj leto dni usposabljanja, preden ga je Sabina pred 12 leti dobila. »V začetku sem se malo bala. Ali si bom upala iti z njim na cesto, v mesto, kjer je hrup, kjer je gneča, kjer so drugi psi? Ali bom res varna? Prvič, ko sva šla skupaj v službo za Bežigrad, sem rekla desetletni hčerki, veš, danes greva prvič sama v mesto. Vprašala je, ali naj gre z nama. Sem rekla, ne, pojdi v šolo, saj se bova znašla,« se spominja začetkov z Baronom. Sabina je šla brez spremstva zelo težko kamor koli, potem pa je imela zvestega vodnika.

Bil je del nje

»Vsako jutro sva šla najprej dva kilometra peš do avtobusne postaje, potem z avtobusom do Astre za Bežigradom in še čez semafor in široko Dunajsko cesto na ministrstvo za okolje. Bil je pravi službeni pes, vsa ta leta je sedel poleg mene v pisarni in marsikdo je rekel, da je Baron njegov najljubši sodelavec. Seveda so ga razvajali, pa ga ne bi smeli, in mahali so mu čez cesto, ker jih je videl, jaz pa ne,« pripoveduje Sabina. Z Baronom sta se zelo dobro ujela. »Že ko sem na nekaj pomislila, je vedel, kaj mora narediti. Bil je del mene, gledal je namesto mene,« pove.

Zdravstveno pravico do psa vodnika ima vsaka slepa oseba, je povedal Drago Perkič iz ZZZS.

»Če sem rekla 'semafor', me je peljal do semaforja, če 'zebra', na prehod za pešce. Razumel je besede pošta, zdravnik – tu me je peljal pred zdravstveni dom –, trgovina, banka. Če sem obula ene čevlje, je vedel, da greva v službo, če druge, da greva na sprehod v gozd. Znal je prepoznati ovire na pločniku in me varno pripeljati okoli njih. Ko sem hotela enkrat čez cesto, kjer ni bilo prehoda za pešce, se je postavil počez predme in me ni spustil naprej. Kadar sva prišla do jarka ali do kake druge ovire, se je ustavil in počakal, da sem s palico preverila, ali lahko grem naprej ali ne. Bil je moj ščit in hkrati opora. Zdaj ga ni več.«

27 psov vodnikov za slepe imamo v Sloveniji.

Pes vodnik je visoko usposobljeni delovni pes. Njegova naloga je omogočiti slepi osebi samostojno življenje, jo varno voditi tudi po neznanih poteh in jo socialno rehabilitirati. »Če si sam s palico, se te ljudje izogibajo. Ko je bil z mano Baron, so se vsi raznežili, radi bi pomagali. Ogovarjali so me ljudje, ki me drugače sploh ne bi. Lahko sem šla kamor koli. Odkar ga ni več, je katastrofa. Že takoj sem na sprehodu padla. Nikamor več ne morem sama. Oddala sem vlogo za novega psa. Približno čez leto dni ga bom dobila. Komaj čakam.«

V Sloveniji je vsega skupaj 27 psov, usposobljenih za vodenje slepih. Vsi so v lasti ZZZS, uvrščeni med medicinske pripomočke. »Namenjen je omogočanju samostojnega življenja, varnemu gibanju, medicinski in socialni rehabilitaciji,« pove Drago Perkič. Slovenija je po njegovih besedah, kot rečeno, edina država na svetu, ki psa vodnika omogoča iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v polnosti.