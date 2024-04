Slovenec na čelu evropskih čebelarjev!

Pričakovanja čebelarjev so se naposled uresničila. Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, je postal tudi prvi predsednik letos ustanovljene Evropske čebelarske zveze (EBA).

V ponedeljek je potekala volilna skupščina EBA, ki ima že tako sedež v Sloveniji, in sicer na Brdu pri Lukovici. Na dan skupščine je bilo v EBO včlanjenih 18 čebelarskih organizacij iz 15 evropskih držav, v katerih deluje 234.461 čebelarjev. Za predsednika sta se potegovala dva kandidata, dr. Plamen Ivanov iz Bolgarije in Boštjan Noč iz Slovenije. Izvoljen je bil Noč, ki je prejel 100 odstotkov glasov.

V Evropsko čebelarsko zvezo je vključenih 235.000 čebelarjev. FOTO: Primož Hieng

100 odstotkov podpore je dobil.

Zaščititi čebele

Boštjan Noč je ob izvolitvi med drugim poudaril: »Če želimo narediti korak dlje za čebele, čebelarje in potrošnike, je nujno potrebno aktivno ter enotno delovanje po vsej Evropi. Svoje delo v EBI bom opravljal s polno odgovornostjo, temeljilo pa bo na povezovanju vseh, ki delajo v čebelarstvu v evropskem prostoru, kljub temu pa bom delo na Čebelarski zvezi Slovenije opravljal z enako vnemo kot doslej. Verjamem, da bo delovanje EBE prispevalo še k nadaljnjemu razvoju čebelarstva v Sloveniji in da bomo s širšo ekipo prispevali k ohranjanju ter razvoju čebelarstva po vsej Evropi. Zdi se mi najpomembneje, da takoj ustanovimo znanstveno komisijo za področje kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov, ki bo morala vključevati strokovnjake različnih strokovnih področij in različnih območij Evrope.«

Predsednik, čigar program temelji na strokovnosti, a tudi na srčni predanosti čebelam, se bo usmeril v zaščito čebel in čebelarjev. »Čebele ne poznajo meja, zato se bo EBA borila za čebele, čebelarje in zaščito potrošnikov, ki uživajo čebelje pridelke po vsej Evropi in ne samo v EU.«

1. EBA ima sedež na Brdu pri Lukovici.

2. V njej je včlanjenih 18 organizacij iz 15 držav.

3. EBA predstavlja skoraj 235 tisoč čebelarjev.

Predstavil je tudi glavne cilje na čelu Evropske čebelarske zveze: »Razviti moramo učinkovite postopke za popolno izločitev ponarejenega medu na evropskem trgu. Prav tako moramo v Evropi določiti enotno metodo za odkrivanje ponarejenega medu. Ob tem je še kako pomembno, da bomo določili tudi referenčni laboratorij za odkrivanje ponarejenega medu.«

V Evropi moramo določiti enotno metodo za odkrivanje ponarejenega medu.

EBA je za popolno izločitev ponarejenega medu na evropskem trgu. FOTO: Primož Hieng

Kupujmo evropsko

Po besedah novega predsednika bomo morali uvesti kvote za uvoz medu v Evropo. Ob tem opozarja še na pomembno, a doslej spregledano vlogo, ki jo imajo čebelarji: »Zagotoviti moramo zakonske podlage za redne letne podpore kot nadomestilo za opraševalni servis čebel vsem čebelarjem.«

Še nekaj je zelo pomembno, od česar bodo imeli korist prav vsi čebelarji. »Izvesti moramo enotno promocijsko kampanjo Evropejci kupujemo evropske čebelje pridelke!«

Čebelarji so del področja kmetijstva, a njihovo delovanje ne gre vedno z roko v roki z drugo kmetijsko proizvodnjo. Noč se zavzema za poostren nadzor nad za čebele škodljivimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki lahko še kako resno ogrozijo čebelje družine in celotne čebelnjake: »Prav zato si bom prizadeval za izboljšanje sodelovanja med vsemi kmetijskimi sektorji.«

Čebelarji so del področja kmetijstva, a njihovo delovanje ne gre vedno z roko v roki z ostalo kmetijsko proizvodnjo.

Nalog v letos ustanovljeni Evropski čebelarski zvezi zlepa ne bo zmanjkalo. »Povečati bomo morali tudi prenos čebelarskega znanja iz znanosti v prakso,« je nadaljeval in izpostavil, da bo treba v celotni Evropi drastično povečati sajenje medovitih rastlin.