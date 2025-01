Slovenci, pozor! Bi radi v dveh mesecih z nič dela zaslužili 12000 evrov? Tu so vse podrobnosti

Na Institut Jožef Stefan začenjajo priprave na drugi krog raziskave Učinek vibracijske vadbe med hipoksično neaktivnostjo. Konec decembra lani so zaključili prvi del in ena tretjina preiskovancev je dejala, da bi vse še enkrat ponovila.

K sodelovanju tako vabijo aktivne zdrave moške med 18. in 45. letom, visoke do 190 cm in težke do 95 kg.

Kako poteka raziskava?

Protokol raziskave je odobrila Komisija za medicinsko etiko Ministrstva za zdravje RS. Tudi tokrat bo raziskava potekala po postopku, ki ga Institut Jožef Stefan izvaja že dvajset let.

Tisti, ki bodo izbrani, bodo prišli v Planico dva tedna pred začetkom raziskave, tam bodo živeli in v teh dveh tednih sodelovali pri različnih poskusih, da raziskovalci spoznajo delovanje njihovih mišic in srčno-žilnega sistema. Raziskava, ki bo vključevala neaktivnost v kombinaciji s hipoksijo, bo trajala šestdeset dni, po tem času pa bodo vse poskuse ponovili. Dvakrat po 15 dni testiranj in šestdeset dni raziskave, skupno torej devetdeset dni sodelovanja preiskovancev. Tako kot večina projektov je tudi to projekt Evropske vesoljske agencije, ki izvedbo tudi financira.