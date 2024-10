Slovenci jih porabimo manj, a še vedno veliko

Že od sobote se Slovenci zgrinjamo na pokopališča, da bi najbližjim, ki so nas zapustili, podarili cvet in prižgali svečko ter se jih spomnili vsak na svoj način. Predvsem sveče so pri nas še vedno zelo priljubljen poklon pokojnim, v Sloveniji jih porabimo precej več, kot je povprečje v Evropski uniji.

Kljub temu nekateri proizvajalci in ponudniki nagrobnih sveč opažajo, da je vpliv ozaveščevalnih akcij na porabnike nagrobnih sveč opazen, saj se je poraba nagrobnih sveč po podatkih Finančne uprave RS v zadnjih 13 letih skoraj prepolovila. Kljub temu pa še vedno uporabimo okoli sedem sveč letno na osebo, kar predstavlja več kot 16 milijonov sveč letno in prinese 4000 ton odpadkov, predvsem plastike.

Da bi namesto sveč pokojnim ob prazniku spomina na mrtve poklonili kaj drugega, si že nekaj let prizadevajo tudi pri fundaciji Svečka z ekološko-humanitarno akcijo Manj svečk za manj grobov. Na stojnicah ob pokopališčih obiskovalce osveščajo o pomenu premišljene uporabe sveč in cvetja, v zameno za donacijo za zdravstvene in druge pripomočke pa ponujajo zastavice sočutja, kamenčke ali druge simbolične predmete.

Stik s pokojnimi

Nekateri ponudniki nagrobnih in drugih sveč ob tem sicer izpostavljajo dejstvo, da z običajnimi parafinskimi svečami ni nič narobe, saj so izdelane iz recikliranih materialov, tudi vse odpadne sveče s pokopališč zberejo in odpeljejo na predelavo, ter da so okolju precej bolj škodljive elektronske in sveče, ki delujejo na sončno energijo, v prvi vrsti zaradi nezanemarljivega vpliva na okolje, ki ga ima izdelava sončnih celic ter baterije.

Kljub temu da obstajajo tudi druge možnosti, poleg že omenjenih kamenčkov in zastavic, lahko zadnja leta pokojnim prižgemo tudi virtualno svečko, pa je tradicija plamena, še posebej živega, v nas globoko zasidrana in težko jo bo izkoreniniti, mnogi si tega niti ne želijo.

»Pred 1. novembrom še vedno opažamo največjo prodajo navadnih nagrobnih sveč, kar pripisujemo ravno temu, da slovenski obiskovalci pokopališč želimo počastiti spomin na rajne s pravim plamenom. Med porabniki nagrobnih sveč še vedno obstaja velik del takšnih, ki jim živ plamen pomeni stik s pokojnimi in jim je ljubši kot elektronska svečka ali druga alternativa,« so opažanja strnili v podjetju Pax d. o. o..