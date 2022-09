Slike v oknih razpadajočih stavb

V sklopu praznovanja je Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki pripravilo zanimivo razstavo, Mesto v oknih – razstava podob Kostanjevice na Krki, ki so jo umestili v okna občinske stavbe na Kambičevem trgu, okna razpadajoče stavbe nekdanjega Mercatorja in še ene zapuščene hiše na Ulici talcev. Razstava je sestavljena iz dveh delov.

Življenje danes in jutri

Prvi del so fotografije razglednic, ki jih hrani Posavski muzej Brežice in prikazujejo motive tega najstarejšega dolenjskega mesta, nekatere so starejše od sto let in segajo celo v leto 1899. Drugi del razstave pa tvorijo fotografije, ki so nastale v zadnjem času. K sodelovanju so povabili fotografe, ljubiteljske in profesionalne, ki so prispevali svoja dela, to so Tadej Abram, Uroš Abram, Mojca Grubar, David Jakše, Klaudija Jakše, Matej Kadunc, Lea Pernek, Maja Šoba, Maša Zagorc, Jani Zakšek in avtorica tega zapisa.

Na fotografijah so ujeti trenutki življenja v Kostanjevici v preteklosti in danes. Kot je na odprtju povedal predsednik Mladinskega društva Kostanjevica Jan Strajnar, bo razstava postala tradicionalen projekt društva, s katerim bodo prispevali k oživitvi mestnega jedra. Zbrane je pozdravil tudi podžupan občine v funkciji župana Robert Zagorc, odprtje pa je z dvema interpretacijama Kosovelovih pesmi popestril znani igralec iz Kostanjevice Stane Tomazin.