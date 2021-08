Slavljenca peljal na dirkaški izlet

Matjaž Tomlje z Zoranom Aličem in Zdenko Kramar iz doma Impoljca

V idiličnem okolju Posavja v Impoljci pri Sevnici je Dom počitka. In ravno tam je pred 30 leti slovenski avtomobilski prvakzmagal na gorski dirki in se vtisnil v spomin prenekaterim oskrbovancem doma. Matjaž svoje prijatelje večkrat obišče. Posebna vez se je spletla med njim in, ki je zaljubljen v avtomobile. Glavna tema so njegove risbe avtomobilov.Ko se socialna mreža skrči, takrat šele pridejo do izraza najmanjše priložnosti za osmišljanje življenja. In pogled skozi tako perspektivo dodaja moč, da ne prezremo osebe, potreb in pričakovanj. V življenju so vedno vzponi in padci. Šele ko si na tleh, spoznaš, kdo so zaupanja vredni ljudje, ki ti ponudijo roko, da se lažje dvigneš. Za Zoranov rojstni dan ga je spet obiskal Matjaž in ga popeljal po takratni gorski progi z enim najhitrejšim avtomobilov – porschejem taycan turbo S. Ob srečanju je bil Zoran zelo vznemirjen in od sreče je kar kipel.Matjaž mu je dal krila in ne bo pogovora, kjer ne bi pripovedoval o tej sanjski izkušnji. Za Zoranove risbe avtomobilov bo veliko nove tematike.