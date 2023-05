Slavici za 101. rojstni dan dve torti in pesmi (FOTO)

V Domu starejših Taber v Šmartnem pri Cerkljah na Gorenjskem je nedavno 101. rojstni dan praznovala Slavica Gartner, šesta stanovalka doma, ki je dopolnila sto let.

Slavljenki so čestitali direktorica doma Taber Martina Martinčič, prva z leve, in ob njej župan občine Cerklje Franc Čebulj ter sorodniki FOTOGRAFIJE: Janez Kuhar

Rodila se je 25. aprila v Češnjici pri Železnikih, odraščala je s štirimi sestrami; tri, Danica, Darinka in Majda, so že pokojne. Slavica svojih otrok ni imela, a zanjo zelo lepo skrbita nečakinja Stanislava Mastrel in nečak Iztok Dernovšek. Njen oče je bil tajnik na gimnaziji, mama gospodinja, v domači hiši so imeli več živali. Ko je bila Slavica stara tri leta, se je družina preselila v Novo mesto. Študirala je ekonomijo in se zaposlila v novomeškem IMV. Nekaj časa je delala tudi v Alžiriji na geodetskem zavodu, pozneje, vse do prihoda v dom, pa je živela v Ljubljani.

Nekoč navdušena športnica

Marca 2020 so jo s sestro Majdo sprejeli v dom starejših občanov. Slavi je nadvse zadovoljna z osebjem, ki je zelo prijazno, ustrežljivo in toplo. Kot pravi, je dom čudovit in na lepem kraju s pogledom na Triglav in Škofjeloške pogorje. Kljub častitljivi starosti Slavica še vedno izžareva veliko življenjske energije. Zaradi težav s hojo uporablja invalidski voziček, nekoč pa je bila navdušena športnica: kot atletinja je redno nastopala v društvu Sokol. Dokler ji oči še niso nagajale, je zelo rada brala, njena ljubezen pa je bilo tudi kuhanje. Slavica govori več jezikov, še italijansko, francosko in nemško. Rada posluša glasbo, zahajala je tudi v opero in gledališče.

Slavljenki je na krajši slovesnosti v imenu zaposlenih in stanovalcev doma Taber čestitala direktorica Martina Martinčič in ji zaželela obilo zdravja ter dobre volje, čestitke ji je izrekel tudi cerkljanski župan Franc Čebulj in ji zaželel predvsem zdravja. S Pesmijo o prijateljstvu ji je voščila Marta Eržen, preostali, zbrani v dnevnem prostoru, pa so zapeli pesem Oj, mladost ti moja, čestitkam so se seveda pridružili njeni domači, Iztok, Stanislava in Anton Mastrel.

Zapeli so ji tudi Pesem o prijateljstvu.

Rojstni dan je Slavica praznovala vesela, dobre volje je sprejemala številne čestitke, rdeča nit vseh pa je bila želja po dobrem zdravju in zadovoljstvu. Kot se za tak praznik spodobi, je slavljenka zarezala v dve rojstnodnevni torti, eno so pripravili v domu Taber, izdelala jo je vodja kuhinje Biljana Bučić, z drugo pa so jo obdarili sorodniki, nečaka Iztok in Anton ter nečakinja Stanislava. Za praznik je nazdravila s šampanjcem.