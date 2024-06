Slavica že dolgih 80 let prodaja pridelke Mariborčanom (FOTO)

Častitljivih 88 let pestrega življenja je proslavila Slavica Škerbot, doma iz Metave nedaleč od Malečnika. Dandanes, ko se življenjska doba ljudi nenehno podaljšuje, nas njena leta ne bi smela presenetiti, a vendarle je priljubljena Slavica nekaj posebnega, saj jo imajo mnogi za srce in dušo osrednje tržnice v Mariboru.

Že kot osemletna deklica je leto dni pred koncem druge svetovne vojne z mamo začela prodajati tam. Zato je bil njen rojstni dan poseben tudi za Mariborčanke in Mariborčane, ki so pogoste stranke osrednje mestne tržnice, kamor Slavica že neverjetnih 80 let vsak dan s predanostjo in prijaznostjo prinaša domače pridelke, s čimer je v vseh teh letih postala prava ikona mesta ob reki Dravi.

Babičin ponos

Kako tudi ne bi, Slavica Škerbot je pot na mariborski tržnici začela že v rosnih letih, ko je z mamo prvič prišla prodajat domače pridelke. Od takrat se vsako jutro razen ob sobotah pripelje iz Metave, skrbno naloži pridelke iz avta in jih ponuja na stojnici. Ob koncu delovnega dneva vse skrbno pospravi in tako vedno znova dokazuje neizmerno delavnost in vztrajnost. Škerbotova dela od nedelje do petka, ob sobotah, ko si privošči počitek, pa jo nadomeščata hči in vnukinja Petra, ki bo kmalu magistrirala iz kmetijskega inženiringa. Petra je babici v neizmeren ponos in nadaljuje družinsko tradicijo. Slavica je znana tudi po zanesljivosti, saj je na svoji stojnici vedno od 8. do 12. ure ne glede na vreme; po večini ponuja sezonske vrtnine, vsak njen pridelek je plod ljubezni do kmetijstva, kar cenijo številni kupci.

Njeno delovno mesto že osem desetletij! FOTO: Tadej Regent

»Draga gospa Škerbot, hvala vam za neizmerno predanost, prijaznost in toplino, ki jo prinašate med nas. Hvala, ker ste v vseh teh desetletjih s pridelki izpod vaših pridnih rok osrečili marsikaterega Mariborčana. Iz srca vam želimo vse najboljše za 88. rojstni dan,« pa je Slavici rojstni dan zaželelo tudi vodstvo Mariborskih tržnic, kjer dodajajo: »Gospa Škerbot je z nami na osrednji mariborski tržnici med 8. in 12. uro ne glede na dež, točo ali sneg. Morda jo ujamete tudi malo pred njenim delovnim časom ali po njem, ko skrbno pripravlja ali pospravlja stvari. Pri njej lahko pustite naročila, kar pomeni, da vas bodo izdelki čakali na dogovorjeni dan prevzema.«