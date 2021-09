Sladkor v brezalkoholnih pijačah: znano, kdaj ga bodo dodajali manj

Devet podjetij iz sektorja proizvodnje brezalkoholnih pijač je danes pod okriljem Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) podpisalo dodatno zavezo odgovornosti industrije pijač. Z njo so se zavezali, da bodo do konca 2025 v brezalkoholnih pijačah znižali vsebnost sladkorja za pet odstotkov.



Kot je na današnjem dogodku na GZS v Ljubljani pojasnila vodja projekta zavez odgovornosti Petra Medved Djurašinović, se bo v okviru te zaveze znižal tudi povprečen energijski iznos 100 mililitrov brezalkoholnih pijač.



Med podpisniki dodatne zaveze odgovornosti so podjetja Atlantic Droga Kolinska, Coca-Cola HBC Slovenija, Costella, Dana, Fructal, Nektar Natura, Pivovarna Laško Union, Radenska in Vital Mestinje.

Mlajšim od 12 let ne oglašujejo brezalkoholnih pijač

Dodatna zaveza je bila podpisana na šesto obletnico podpisa prvotnih zavez. Takrat so se omenjena podjetja zavezala, da izdelkov iz kategorije brezalkoholnih pijač ne bodo več oglaševala otrokom, mlajšim od 12 let, prav tako se bodo odgovorno obnašala v šolah in upoštevala njihov nekomercialni značaj. Zavezala so se tudi, da bodo potrošnika jasno informirala o energijski vrednosti na prednji strani embalaže na lastnih blagovnih znamkah, potrošniku bodo ponujala različne izdelke različnih prehranskih profilov glede energijske vrednosti in vsebnosti sladkorja, ob tem pa bodo spodbujala zdrav življenjski slog svojih zaposlenih in širše družbe.



Številke kažejo, da je bil v prvih petih letih udejanjanja teh zavez dosežen napredek, je poudarila Medved Djurašinovićeva. Oglasi za brezalkoholne pijače so skoraj v celoti izginili iz tiskanih medijev, kinematografov in spletnih medijev, ki so namenjeni otrokom, mlajšim od 12 let. Prav tako narašča število izdelkov, ki na vidnem mestu vsebujejo informacije o energijski vsebnosti pijač. Vedno več je tudi novih izdelkov z nižjimi energijskimi vrednostmi, je pojasnila.



S podpisom prvotnih zavez leta 2015 so podpisnice pokazale, da mislijo resno in da se zavedajo velike odgovornosti, ki jo imajo do potrošnikov in okolja, je prepričan predsednik Združenja industrije pijač in direktor Radenske Marian Šefčovič. Ob tem je izrazil prepričanje, da bodo leta 2025 rezultati uresničevanja zavez še boljši od danes predstavljenih.

