Slabe novice: v zadnjem dnevu več kot 1200 okužb (V ŽIVO)

V Sloveniji so v torek v 5306 PCR-testih potrdili 1233 okužb z novim koronavirusom (23,2 odstotka), je sporočila vlada. V Sloveniji je trenutno 13.451 aktivnih primerov. Povprečje okužb v zadnjih sedmih dneh se je dvignilo na 1021. V bolnišnicah se zdravi 622 ljudi, 154 pa jih potrebuje intenzivno terapijo. Umrlo je pet covidnih bolnikov.Na dopoldanski novinarski konferenci bodo sodelovali nacionalna koordinatorica programa cepljenja z NIJZ, namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni na NIJZz IJS in ravnatelj Šolskega centra v Železni Kapli. Kaj bodo povedali, spremljamo v živo.Grgič Vitkova je predstavila trenutno situacijo v povezavi s cepivi in cepljenjem v Sloveniji. Kot je dejala, je bilo do torka s prvim odmerkom cepljenih 16 odstotkov prebivalstva, z drugim pa blizu 6 odstotkov. V aprilu je bilo že dobavljenih 150.000 odmerkov, obljubljenih je še 200.000, do konca aprila pristojni pričakujejo, da bo v Slovenijo prišlo toliko odmerkov, kot prej v vseh mesecih skupaj.Po njenih besedah NIJZ spremlja tudi neželene učinke pri cepljenih osebah. Vlada bo danes predvidoma razpravljala o ukrepih za omejitev širjenja novega koronavirusa, ki bodo veljali v prihodnjem tednu. Od ponedeljka so po 11 dneh strožjih omejitev v veljavi nekoliko manj strogi ukrepi, enotno določeni za vso državo. Pri opredelitvi ukrepov za prihodnji teden pa naj bi upoštevali epidemiološke razmere v posameznih regijah.