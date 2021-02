Slaba volja pri množičnem testiranju, mnoge zavrnili (FOTO)

Množično testiranje trgovcev in zaposlenih v storitvenih dejavnosti je popoldne povzročalo kar nekaj težav. Kot smo že poročali, je bila v Ljubljani na Vilharjevi neskončna gneča , a očitno ni bilo nič drugače niti v Novi Gorici. Tamkajšnja civilna zaščita sporoča, da je ekipa ZD Nova Gorica danes hitre teste opravljala v popoldanskem terminu, in sicer od 14. do 18. ure.Čakajočih na odvzem brisa (peš ali z vozilom) pa je bilo po njihovih besedah zelo veliko, zato so morali člani civilne zaščite že veliko pred načrtovanim koncem jemanja brisov številne zainteresirane zavrniti in jih povabiti na testiranje v sredo dopoldan med 9. in 13. uro.Po obsežnem testiranju zaposlenih, ki je potekalo celoten podaljšan konec tedna, so po Sloveniji vrata odprle dodatne trgovine in storitvene dejavnosti. Trgovci in kupci so zadovoljni, v OZS in TZS opozarjajo na težave pri dostopu do testiranj, ministrstvo pa šele išče rešitve za sofinanciranje testiranj za delodajalce.