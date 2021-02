Omar Naber šokiral z objavo prizora sredi Ljubljane (VIDEO)

Po vsej državi te dni potekajo množična testiranja. Po novem se morajo namreč testirati tudi zaposleni v nekaterih storitvenih dejavnostih in trgovci. Veliko število ljudi, ki mora opraviti testiranje, v kolikor želijo delati, pa je povzročilo neverjetno gnečo v slovenski prestolnici.Mimo točke na Vilharjevi, kjer poteka testiranje, je šel tudi priljubljeni pevec, ki ni mogel verjeti svojim očem. Na Facebooku je objavil video neskončne vrste ljudi, ki so na pločniku verjetno preživeli kar nekaj časa. »Na začetku mi ni bilo jasno, kaj se dogaja. Potem sem pa vprašal en par, zakaj se gre. Povedala sta mi, da je to vrsta za testiranje. Kot lahko vidite, je vrsta neskončna. Jaz sploh ne morem verjeti. Zgleda, da je folk pripravljen čakati ves dan, da dobi test,« je dejal v videu in se čudil.