Slaba vest, to se bo z z novim letom zgodilo z Rtv-prispevkom

Rtv-prispevek se z novim letom zvišuje za deset odstotkov oz. za 1,27 evra, tako da bo znašal 14,02 evra. Prispevek je bil nespremenjen vse od leta 2012, ko so njegovo višino določili pri 12,75 evra.

Vlada je odlok o zvišanju prispevka potrdila avgusta. Želela je namreč ravnati kot odgovorna ustanoviteljica javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Kot so sporočili z vlade po potrditvi odloka, se zavedajo stanja v zavodu. "Ne nazadnje tudi ta prispevek zadnjih 12 let ni bil spremenjen, nobena vlada se s tem ni znala soočiti in vemo, kaj vse se je v 12 letih spremenilo," je takrat dejal podpredsednik vlade Matej Arčon, pristojen za komuniciranje.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko pa je priznala, da so se za zvišanje prispevka odločili po dolgotrajnih pogovorih. Tako po njenih kot po Arčonovih zagotovilih se vlada zaveda, da zvišanje prispevka ne bo rešilo vseh težav, in da sta zelo pomembni tudi organizacija in sanacija zavoda.

Financiranje ni edina težava RTVS

Vlada poudarja, da je RTVS največji kulturni in javni medijski zavod, ki ima ob informativnem programu tudi druge naloge, kot so denimo razvedrilo in izobraževanje ter ponudba kakovostnih vsebin s področja kulture, športa, znanosti, mednarodne politike, podjetništva in prostovoljstva. Prav tako so naloge RTVS varovanje arhivskega gradiva ter izvajanje glasbene in filmske produkcije.

Po opozorilu ministrice financiranje ni edina težava RTVS, saj so potrebne tudi organizacijske spremembe. Te naj bi uvedla novela zakona o RTVS, izhodišča zanjo pa so že potrjena. Novela naj bi zagotovila še večjo preglednost pri upravljanju in nadzoru, hkrati pa tudi finančno neodvisnost. Prav tako naj bi krepila neodvisno delovanje organov in uredniških struktur.

Izhodišča sprememb ob tem predvidevajo boljše upravljanje javnega zavoda z bolj jasno razdelitvijo pristojnosti med upravo in finančnim odborom. Hkrati naj bi uvedli obvezno notranjo in zunanjo revizijo. Ne nazadnje želijo razširiti obseg javne službe in vanjo vključiti glasbeno produkcijo. Z namenom, da bi zagotovili dolgoročno finančno stabilnost, pa bodo preučili tudi različne modele financiranja.