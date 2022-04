»Takšne vožnje so v naravnem okolju našega parka strogo prepovedane z zakonom o ohranjanju narave in odlokom o Notranjskem regijskem parku,« so sporočili iz Cerknice. Kaj se pravzaprav dogaja? Razrito dno presahlega jezera zaradi voženj motokrosov in štirikolesnikov Foto: Notranjski regijski park »Zaradi kopanja koles se nepovratno poškoduje jezerska površina, obenem pa hrup moti živali. Še posebno usoden je lahko za ptice, ki se prav v tem času pripravljajo na gnezdenje in zarod. Prestrašene ptice se umaknejo, neredko celo zapustijo gnezdo, posledično se lahko zgodi, da ...