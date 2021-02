Sindikat policistov na noge: ministrstvo od vdovca terja evre

»Togost uradnikov ne pozna več meje dobrega okusa,« to ob objavi dopisa in poziva policistkinemu vdovcu k plačilu preveč izplačane plače izpred slabih dveh let pravijo v sindikatu slovenskih policistov. Po skoraj dveh letih je dedič namreč prejel poziv ministrstva za notranje zadeve, da poravna preveč izplačano plačo za april leta 2019. Znesek je bil obračunan pri plači za junij 2019. Če preplačila ne bo vrnil, ga čaka tožba.»Skoraj 2 leti po smrti policistke, grožnja nekdanjemu partnerju in mladoletnemu otroku s tožbo, v kolikor ne vrneta preveč izplačane plače pokojne. Poleg tega, da sorodniki ne morejo preveriti točnosti navedb, Državno odvetništvo pozablja na sodbo Vrhovnega sodišča, ki pravi, da je delavec šibkejša stranka v delovnem razmerju ter zaradi napake delodajalca delavec ne sme odgovarjati. Tu ne gre za 210,24 EUR, ampak za pieteto do pokojnice in njenih najbližjih. Državni uradniki so dosegli novo dno v odnosu do svojih zaposlenih. Za ureditev zadeve bo seveda poskrbel SPS, ki nikoli ne obrne hrbta svojim članom. Pravičnost je za nas na prvem mestu,« so zapisali (nelektorirano) v sindikatu.