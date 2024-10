Sezona peke bo dražila maslo! V primerjavi s prejšnjim mesecem dražje tudi v Sloveniji

Ko Nemčija kihne, Slovenija zboli. In ker je Nemčija že dobro leto v recesiji, se bolezenski znaki (posledice) vse bolj kažejo tudi pri nas. Eden izmed teh se kaže tudi v – maslu.

Gre za sestavino, brez katere si ne znamo predstavljati testa za sočne jabolčne pite oziroma za slastne potice. Prav maslo pa se je v zadnjih tednih še kako podražilo prav na nemškem živilskem trgu. Analitiki družbe AMI, ki redno spremljajo dogajanje na nemškem in tudi na svetovnem kmetijsko-živilskem trgu, vidijo razlog za to predvsem v pomanjkanju surovin. Spregledati ne gre niti povečanega povpraševanja po njem.

Nižja raven maščobe

To pa je tudi eden od faktorjev za višjo ceno. Jakob Karner, vodja Zgorještajerske mlekarne na avstrijskem Štajerskem, poudarja, da je kljub dovolj stabilni količini mleka na trgu vsebnost maščobe v mleku to poletje bistveno nižja, kot pa je bila prejšnja leta. Ter da je to posledica vročega poletja. Karner pa navaja tudi bolezen modrikastega jezika v Nemčiji.

Ne le na nemškem, tudi na našem trgu vse dražje. Razlog tiči tudi v pomanjkanju mlečne maščobe. Ob koncu leta je pričakovati še dodaten skok cen.

»Bolezen ni nevarna ne za mleko in ne za ljudi, a povzroči, da krave molznice dajejo za od 30 do 40 odstotkov manj mleka, posledica je seveda manj smetane in manj mlečne maščobe.«

Gibanje povprečne cene masla v lanskem in letošnjem letu

Evropski pravilnik o minimalni kakovosti surovega masla I. vrste določa minimalne pogoje kakovosti: da je izdelano iz pasterizirane smetane ali pasterizirane fermentirane smetane; da ima značilen vonj, okus in barvo; ter da se lahko maže in je homogene konsistence brez vidnih vodnih kapljic. Vsebovati pa mora tudi najmanj 82 odstotkov mlečne maščobe in največ 16 odstotkov vode.

Poslovna skrivnost

Seveda nas je zanimalo, ali lahko višje cene masla zdaj pričakujemo tudi v Sloveniji. V mlekarnah, kjer se sklicujejo na poslovno skrivnost, nam v zvezi s tem niso podali nobenih konkretnih podatkov oziroma številk.

V enem tednu se je podražilo za več kot 20 odstotkov!

Na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije pa so nam zgolj na kratko odgovorili, da se cene tržno oblikujejo glede na ponudbo in povpraševanje. Ter da nanje vpliva tudi sezonsko znižanje proizvodnje mleka, pa tudi večja poraba masla v zimskem času. Preusmerili so nas na spletno stran agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, kjer na tedenski ravni pripravljajo poročila za trg mleka in mlečnih izdelkov.

Kar se tiče masla I. vrste, je bila v letošnjem 40. tednu (od 30. septembra do 6. oktobra) povprečna cena tega izdelka 843,01 evra na 100 kilogramov. Preračunano na 250 gramov, toliko masla lahko običajno kupimo v trgovini, znaša 2,11 evra.

20 odstotkov v enem tednu

Le teden dni pred tem je bila povprečna cena masla na 100 kilogramov bistveno nižja. In sicer 694,82 evra oziroma 1,74 evra za 250 gramov. Torej se je maslo v enem samem tednu podražilo za več kot 20 odstotkov!

Na višje cene vpliva tudi pomanjkanje mlečne maščobe. Foto: Igor Mali

Od leta 2023, kot je razvidno z grafa, je povprečna cena masla dosegla svojo najnižjo vrednost v 43. tednu lanskega leta (532,94 evra na 100 kilogramov oziroma 1,33 evra za 250 gramov). Najvišjo vrednost, 981,45 evra za 100 kilogramov (2,45 evra za 250 gramov), pa v 34. in 21. tednu lanskega leta. Za slabih 100 evrov nižjo povprečno ceno masla in hkrati najvišjo ceno v letu 2024 (898,22 evra za 100 kilogramov) so zabeležili v letošnjem 27. tednu.

Že hiter pogled na spletne strani slovenskih trgovcev razkrije, da je treba za 250 gramov surovega masla I. vrste ene od slovenskih mlekarn odšteti tudi več kot štiri evre. Če pa je maslo enake kakovosti na voljo v sklopu trgovske blagovne znamke, pa ga je moč dobiti tudi za polovico manj.