Sestri že 50 let poročeni s Štefanoma

V župniji Turnišče so ponosni na zakonska para Nedelko iz Gomilice in Zver iz Lipe, ki sta praznovala zlato poroko. Sestri Slavica in Marija sta po 50 letih skupnega življenja s svojima možema, oba sta Štefana, obnovili zaobljube v župnijski cerkvi Marije vnebovzete v Turnišču. Sveto mašo je daroval župnik pater Toni Brinjovc ter jim je čestital in zaželel mnogo skupnih srečnih in zdravih let in da bi učakali še višje obletnice poroke.

S svojimi najdražjimi

Slavica Nedelko, rojena leta 1952 v Lendavskih goricah, je po poklicu šivilja. Nekaj časa je delala v tujini, po vrnitvi domov pa se je zaposlila v tekstilni tovarni Mura v Murski Soboti, upokojitev je dočakala v Planiki v Turnišču. V tamkajšnjem društvu upokojencev je članica folklorne skupine. Leto starejši Štefan je bil zidar, tudi on nekaj časa v tujini. Član cehovskega društva je bil dolgo poverjenik za vas Gomilica v sklopu Društva upokojencev Turnišče. Zakonca sta tudi ustanovila Kulturno društvo Gomiliški degaši, ki ohranja ljudsko izročilo, med drugim igrajo na stara glasbila. Slavica je predsednica društva, Štefan pa blagajnik, ljudske godce spremlja na harmoniki. V zakonu sta se jima rodila hčerka Tatjana in sin Daniel, razvajata tudi tri vnuke.

Marija in Štefan Zver sta bila po poroki prav tako nekaj časa zaposlena v tujini, zatem je Marija, rojena leta 1953 v Gomilici, dobila službo v Planiki. Rada peče medenjake, namesto sladkorja v njih uporablja samo domači kostanjev med. Je tudi podporna članica Čebelarskega društva Beltinci. Štefan, rojen leta 1950 v Lipi, si je v kranjski Planiki pridobil naziv priučeni čevljar, nato se je zaposlil v obratu v Turnišču.

2 2 pravnuka imata zakonca Zver.

V mladosti se je posvečal fotografiranju, njegovo veliko veselje so bili konji, že dolga desetletja pa je zapisan čebelam, pri čebelarjenju in točenju medu mu pomaga Marija. Zlatoporočenca se rada popeljeta s starodobnim kolesom, saj sta tudi člana Društva starodobnikov in ljubiteljev starih koles Dimek Beltinci, dejavna pa sta še v tamkajšnjem društvu upokojencev ter Turističnem in kulturnem društvu Lipa. V zakonu so se jima rodili trije otroci, ponosna sta na šest vnukov in dva pravnuka.