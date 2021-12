Šest otrok naj bi cepili s cepivom Moderne, čeprav jih ne bi smeli

Po podatkih NIJZ so šest otrok v starostni skupini 5–11 let domnevno cepili s cepivom Moderne. Za cepljenje proti covidu 19 v omenjeni starostni skupini je v Sloveniji registrirano le cepivo podjetja Pfizer. Na NIJZ so pojasnili, da za podatke odgovarjajo posamezni izvajalci cepljenja, ki podatke tudi vnašajo v sisteme NIJZ.

Čeprav niso pristojni za preverjanje vnesenih podatkov, bodo skušali ugotoviti, ali je šlo v primerih cepljenja s cepivom Moderne v omenjeni starostni skupini za morebitne administrativne napake, ki jih ni mogoče izključiti. Druga možnost pa je po navedbah NIJZ, da so se cepljenja res zgodila. V tem primeru gre za t. i. 'off label' uporabo cepiva, kar pomeni, da je o izvedbi cepljenja presodil zdravnik.

Podatki NIJZ sicer kažejo, da je do domnevnih cepljenj prišlo med junijem in novembrom letos. Pred dnevi so zabeležili tudi, da je bil en otrok v omenjeni starostni skupini cepljen s cepivom podjetja AstraZeneca, ki v tej starostni skupini prav tako nima dovoljenja za uporabo. Kasneje se je izkazalo, da je šlo za administrativno napako.