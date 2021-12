Mateja Logar: Odločevalci so se odločili po drugih interesih in prepričanjih

»Svetovalna skupina je podala mnenje, da silvestrovanja ne bi potekala ne v zaprtih prostorih ne na odprtem, ravno zaradi tega, ker vemo, da je v bližini zelo verjetno porast okužb zaradi omikrona in se nam je zdelo v tem trenutku, da je takšno vedenje neustrezno. Podobno mnenje je dala tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Kot sem že večkrat povedala, mi smo svetovalna skupina in odločevalci so se odločili po drugih interesih in prepričanjih,« je dejala vodja svetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje in infektologinja Mateja Logar. Na koncu so sprejeli kompromis, da je treba ob praznovanjih v zaprtih prostorih opraviti hitri antigenski test, organizator pa voditi seznam prisotnih, da se zmanjša tveganje, da bi na praznovanje prišel nekdo, ki je okužen. Ni pa to stoodstotno, opozarja Logarjeva, zato pravi, da je stvar vsakega, ali bo na množičnih praznovanjih tvegal okužbo. Tudi tistim, ki bodo praznovali doma, vendar z ljudmi, »ki niso v njihovem rednem mehurčku«, svetuje samotestiranje (test stane okoli 2,4 evra).

Kdaj se bodo pokazali rezultari teh druženj? Odvisno od tega, za katero različico bo šlo. Če bomo imeli veliko omikrona, se bo to kazalo še pred novim letom, je prepričana Logarjeva. Sicer pa glede aktualnih razmer predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc meni: »Ta hip je situacija še kar v redu, razen na intenzivni negi.« Kar se tiče napovedi za naprej, pa je dejala, naj pogledamo čez meje. »Omikronu ne bomo ušli.« Pravi tudi, da so vse oči uprte v Italijo. Tudi če je blažji, bo po njenem vseeno del ljudi potreboval bolnišnico pomoč, del pa intenzivno zdravljenje.

O cepljenju prebolevnikov s poživitvenim odmerkom je vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović dejala, da je pri prebolevnikih zaščita slabša pri omikronu, kot pri delti. Pomembno je tudi, kdaj so bili cepljeni in kdaj so zboleli. Če je preveč časa minilo, bi tudi za starejše svetovala poživitveni odmerek. Pa zdaj, ko govorimo o omikronu, izbrati cepivo Moderne ali Pfizerja? Beovićeva odgovarja, da laboratorijski testi kažejo, da je Modernino cepivo malce uspešnejše, a v isti sapi dodaja, da so razlike izredno majhne. Pravi pa, da je najpomembnejši tretji odmerek ne glede na to, s čim se cepimo.