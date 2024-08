Septembra novi vozni redi: več medkrajevnih voženj, ponudba marsikje boljša

S 1. septembrom bodo začeli veljati novi vozni redi za medkrajevne avtobuse. Te so avtobusni prevozniki že oz. jih bodo v teh dneh objavili na svojih spletnih straneh, je dejal direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) Miran Sečki. Med novostmi je večje število voženj in poenostavljen nakup dijaških in študentskih vozovnic.

Družba za upravljanje javnega potniškega prometa je od lanskega novembra pristojna za upravljanje javnega potniškega prometa, med drugim tudi za oblikovanje voznih redov. Tako so pripravili nove vozne rede za medkrajevne avtobuse, ki bodo v uporabi s 1. septembrom. Kot je v izjavi za medije danes pojasnil Sečki, so nekateri že objavljeni na spletnih straneh koncesionarjev Arriva, Nomago, LPP in AP Murska Sobota, nekateri pa še bodo.

Povezave na nove vozne rede bodo na voljo tudi prek spletne strani dujpp.si.

Več voženj

Z novimi voznimi redi so povečali število voženj. »Bistvo je to, da smo pokrili tista območja, kjer do zdaj sploh ni bilo voznih redov, in vožnje dodali tam, kjer je bila potreba večja,« je v izjavi za medije pojasnil Sečki.

S septembrom bo sicer prišlo do sprememb pri strukturi potnikov; po eni strani se bo zmanjšalo število turistov, ki potujejo proti turističnim destinacijam, po drugi strani pa se bo povečalo število osnovnošolcev in dijakov.

FOTO: Blaž Samec

Kot je ocenil Sečki, bo zaradi sprememb na začetku mogoče potrebnega nekaj potrpljenja, vendar bodo nove vozne rede v nekaj mesecih izpilili. »Groba ocena je, da bi v roku dveh, treh mesecev lahko imeli te vozne rede pod streho, take, kot morajo biti in potem naj bi bili tudi za dlje časa zacementirani,« je dejal.

Sečki je ob tem izrazil zadovoljstvo nad rezultati poletnega voznega reda, ki je zaživel s 1. julijem. Po besedah direktorja DUJPP so julija našteli za nekaj nad pet odstotkov več potnikov kot v enakem mesecu lani.

Ukinili vloge za dijake in študente

»To pomeni, da so bili vozni redi dobro pripravljeni. Seveda smo imeli nekaj težav v začetku poletnih dni, predvsem na relaciji proti Primorski ter Bledu in Bohinju, ampak tudi to smo skozi počitniška meseca bistveno izboljšali,« je ocenil.

Kot je dodal, so v poletnih mesecih na skoraj vseh območjih po Sloveniji povečali število voženj avtobusov in vzpostavili nekaj hitrih linij.

Poenostavili so tudi nakup dijaške in študentske vozovnice. Zdaj pri nakupu ali podaljševanju vozovnice ni treba več izpolnjevati vloge, ampak pride recimo dijak na prodajno mesto samo z osebnim dokumentom in se identificira tam. To pomeni tudi bistveno skrajševanje časa pri sami pripravi in seveda tudi izdelavi vozovnice, je poudaril Sečki.

Medtem ko osnovnošolci, dijaki in študenti redno uporabljajo javni potniški promet, pa Sečki veliko priložnosti vidi še v delavski populaciji. »Naj si ogledajo naše vozne rede. Upal bi si trditi, da je ponudba javnega potniškega prometa marsikje zdaj boljša, kot je bila prej, in tudi cenovno menimo, da je dovolj sprejemljiva,« je prepričan.

Aktualne informacije in brezgotovinsko plačevanje

Kot je še navedel, so na DUJPP od začetka delovanja 23 občinam pomagali z integracijo osnovnošolskih prevozov v medkrajevne linije. S tem so po oceni družbe poskrbeli za prihranek 38 avtobusov, kar občinam skupno prinaša okoli 4,5 milijona evrov prihrankov.

Med izzivi za prihodnost je Sečki izpostavil zastarel informacijski portal za potnike, ki ga bo v prihodnjih letih treba nadgraditi. Želja pristojnih je sicer potnikom nuditi potovalne informacije v realnem času in brezgotovinsko plačevanje na avtobusih.

DUJPP prav tako čaka vstop v železniški potniški sistem. V roku dveh let si želijo popolno integracijo obeh sistemov javnega potniškega prometa.