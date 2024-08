Dijaki po subvencionirane vozovnice že danes

Avtobusna postaja Ljubljana bo danes začela prodajo subvencioniranih dijaških vozovnic. Dijaki bodo lahko izbirali med mesečno ali letno subvencionirano vozovnico ter mesečno ali letno subvencionirano vozovnico za deset voženj na mesec. Brezplačna veljavnost junijskih subvencioniranih mesečnih vozovnic je podaljšana do konca avgusta.

Vsak udeleženec srednješolskega izobraževanja je upravičen do subvencionirane dijaške vozovnice integriranega javnega potniškega prometa, če je njegova izobraževalna ustanova od doma oddaljena več kot dva kilometra.

Velja enotna cena mesečne vozovnice v višini 25 evrov oziroma 200 evrov za letno vozovnico ter 20 evrov za mesečno vozovnico za deset voženj na mesec oziroma 160 evrov za letno vozovnico za deset voženj na mesec. V sistem so dodali tudi mestni promet, med drugim v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru in Novem mestu.

Potrebujejo le osebni dokument

Postopek nakupa je poenostavljen, saj dijaki na prodajnem mestu potrebujejo le osebni dokument. Novo koncesijsko obdobje javnega avtobusnega potniškega prometa od 1. julija prinaša tudi šolarjem več avtobusnih linij po ugodnih cenah, kar pomeni, da imajo potniki več možnosti izbire, v tem primeru šolarji, in to po enakih ugodnih cenah, saj se od lani niso spremenile, so zapisali.

Prodajna mesta avtobusne postaje bodo odprta vse dni v tednu in bodo omogočala izdajo subvencioniranih vozovnic med 6. in 20. uro. Odprtih bo več prodajnih mest.

Dodatne informacije in ceniki so objavljeni v posebnem zavihku na spletni strani avtobusne postaje, www.ap-ljubljana.si - Začetek prodaje šolskih subvencioniranih vozovnic IJPP.

Subvencionirane vozovnice lahko dijaki pridobijo tudi pri ponudniku avtobusnih prevozov Nomago in Arriva.