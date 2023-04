Sejem od njive do mize (FOTO)

Komenda je bila konec tedna resnično Slovenija v malem. Ne le razstavljavci, tudi obiskovalci tega tradicionalnega sejma so prišli v to mesto z vseh koncev države, množičen obisk pa le potrjuje dejstvo, da sejem, ki so ga zagnani člani Konjeniškega kluba Komenda na hipodromu prvič priredili leta 1995, raste in se razvija ter postaja nepogrešljiv. V Komendi se na spomladanskih in jesenskih sejmih lahko dobi skoraj vse. Obiskovalci so imeli tudi letos kaj videti in preizkusiti, tudi kakšno kupčijo so lahko sklenili.

Hipodrom v Komendi se je tudi to pomlad spremenil v sejmiščni prostor.

»Sejem v Komendi ima že pravi kultni status, ki je ime Glavarjeve Komende ponesel v vsako vas naše države in krepko čez meje Slovenije. Tudi letos je bilo približno pet odstotkov razstavljavcev iz Avstrije, Italije in Hrvaške. Posebnost našega sejma je predvsem v vsebini sejma, ki bi jo lahko z enim stavkom opredelili kot od njive do mize. Tako so razstavljeni številni stroji in oprema za pridelavo in predelavo, številni inovativni izdelki naših podjetnih obrtnikov ter marljivih in sposobnih kmetov. Vse to je nadgrajeno z izbranimi dobrotami številnih kmetij, gostincev in drugih vrhunskih ponudnikov. Posebna, tista temeljna vrednost tega sejma je v njegovi domačnosti, prijaznosti, prijateljstvu, v srečevanju mnogih prijateljev, nekateri so z nami že od začetkov sejemske dejavnosti v Komendi. Prav ta domačnost, to sožitje prijateljstva organizatorja – Konjeniškega kluba Komenda –, razstavljavcev, obiskovalcev in občanov občine Komenda daje sejmu tisto dodano vrednost, ki je drugi v Sloveniji in tujini nimajo. Sejmi so že od začetka čisto zavestno brez vstopnine, parkiranje pa je za vse obiskovalce brezplačno,« pravi Marjan Sedej, predsednik Konjeniškega kluba Komenda, in poudari, da je celotna organizacija popolnoma amaterska.

Bilo je živo.

Če nisi v Komendi, te ni

Celotno organizacijo vodi Odbor za sejemsko in poslovno dejavnost pri Konjeniškem klubu Komenda. V pripravo in izvedbo sejma je vključenih več kot 100 članov in sodelavcev KK Komenda. »Izvedba je velik organizacijski, stroškovni in logistični izziv in vesel sem, da nam to uspe z izjemnim delom, veliko požrtvovalnostjo in nesebično ljubeznijo vseh, ki sodelujejo v tem projektu. Osebna zahvala gre vsem, ki so na kakršen koli način sodelovali in pomagali, levji delež pa so nosili podpredsednik odbora Jelenko Milič in člani Polona Osolnik, Igor Šeme, Matjaž Ravnikar, Roman Jerovšek, Stane Štebe, Pavel Vidmar in Jan Matej ob strokovni pomoči Aleksandra Soklerja in Mateje Gale,« je poudaril Sedej.

Če je bil kdo lačen, si je bil sam kriv.

»Sejem v Komendi je resnično nepogrešljiv, in kdor kaj velja na slovenskem trgu kmetijske mehanizacije, je tukaj. Mi v Komendo redno in z zadovoljstvom prihajamo že 23 let. Tu nas obiščejo prijatelji, poslovni partnerji, naši kupci, ki že uporabljajo naše traktorje, veliko se jih za nakup zanima. Vsekakor je ta sejem pomembno stičišče, ki bi resnično manjkalo, če ga ne bi bilo. To je tudi priložnost za prodajalce, da vidimo, ali smo na pravi poti,« je dejal Alfred Štefančič iz podjetja Ascon iz Kopra, ki prodaja kmetijsko mehanizacijo, med drugim je zastopnik za traktorje znamk Landini, Goldoni in Arbos.

Evgen Feltrin je kupil tudi okrasno češnjo.

Na sejmu se je kupovalo in tudi barantalo ter celo dražilo. Kmetijsko-gozdarska zadruga Sloga je namreč pripravila odmevno dražbo traktorja znamke John Deere 5115M z zniževanjem izklicne cene. Veliki zeleno-rumeni lepotec je v nedeljo popoldne dobil novega lastnika.

Med obiskovalci sta se sprehajala Polonca in Bine, maskoti Sloge, kmetijsko-gozdarske zadruge, ki je pripravila odmevno licitacijo traktorja.

»Žena je kupila okrasno češnjo, da bo cvetela in opraševala drugo sadno drevje. Pa jagode sva kupila in nekaj rezervnih delov,« je povedal Evgen Feltrin iz Šentviške Gore, in čeprav sta z ženo s Tolminskega, v Komendo prihajata redno. »Tu je lepo, srečam stare prijatelje, malo pogledava nove stroje, pa kupiva, če kaj rabiva. Glede na to, da imamo doma kmetijo, se vedno kaj potrebuje,« se je nasmehnil Evgen.

Rokodelski mojster Vlado Zupančič je imel svoj kotiček.

Zadovoljen je bil tudi umetnostni kovač Vlado Zupančič iz Slovenj Gradca, ki si je na razstavnem prostoru postavil premično delavnico in pred obiskovalci pokazal svoje mojstrstvo oziroma umetnostno obrt, ki jo neguje že tri desetletja in pol, je prejemnik znaka kakovosti in zlate vitice. Mimoidoči so z zanimanjem opazovali nastajanje kovanih izdelkov, na primer konzol za zvonce, odpiračev za steklenice, podkvic za srečo.

Karli Radkovič iz Koprivnice pri Brestanici ima z ženo Anjo podjetje Akra. Že 23 let izdelujeta nogavice, na sejmu pa sta bila vsa leta.

Ker je pomlad čas sajenja, je bilo na sejmu mogoče kupiti tudi vsemogoče seme in sadike, tudi nekatere bolj eksotične, ki so jih ponujali iz eksotične vrtnarije Zeleni zmaj iz Gradaca v Beli krajini. Že več let prihajajo sem. Letos je bilo med kupci veliko zanimanja za asimino pa za sibirske borovnice, šmarno hrušico in maline. Težko bi našteli vso ponudbo letošnjega sejma, je pa bila tudi v znamenju bližajoče se velike noči, saj je s kar precej štantov dišalo po prekajenih suhomesnih dobrotah.

Bruno Cotič iz Stare Gorice je v Komendo prinesel okus mediteranske hrane.

