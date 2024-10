Šefico Golobovih poslancev obiskali kriminalisti. Ali iščejo osebo, ki je razvpiti posnetek iz Tarče posnela?

Kriminalisti NPU so danes z vodjo poslanske skupine Svoboda Natašo Avšič Bogovič opravili informativni pogovor, je poročal N1. Kot je ocenila tudi za STA, so bržkone zbirali informacije o posnetku dogovarjanj glede referenduma oz. resolucije o Jeku 2, ki jih je v oddaji Tarča objavila Televizija Slovenija, saj jih je zanimal potek sestankov v DZ.

Poudarila je, da je šlo za informativni sestanek in da ni šlo za nič posebnega.

»Zanimalo jih je predvsem, kakšne vrste sestankov imamo v državnem zboru. Seveda smo potem prišli na vprašanja o konkretnih sestankih, kdo se jih udeležuje, kako je z vabljenimi, kar sem tudi pojasnila,« je dejala. Kriminaliste je po njenih besedah zanimalo tudi, »kdo je bil na sestanku v teh dveh kritičnih dneh«.

Predvideva, da iščejo osebo, ki je objavljeni posnetek iz oddaje Tarča posnela

Po njenih predvidevanjih so kriminalisti poslansko skupino Svoboda obiskali zaradi posnetka političnih dogovarjanj glede referenduma oz. resolucije o Jeku 2, ki jih je v oddaji Tarča prejšnji teden objavila Televizija Slovenija. Kriminalisti tega niso zanikali, so se pa pogovarjali tudi o tem, pravi. Meni, da so kriminalisti v DZ prišli na podlagi naznanila generalnega sekretariata DZ v zvezi z nedovoljenim snemanjem. Predvideva, da iščejo osebo, ki je ta objavljeni posnetek posnela.

Poudarila je, da je šlo za informativni sestanek in da ni šlo za nič posebnega.