Se vam splača na črpalko še danes ali ne?

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 27. avgusta 2024 do vključno ponedeljka 9. septembra 2024, znašale 1,486 evra za liter bencina, 1,519 evra za liter dizelskega goriva in 1,125 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,49693 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,486 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,514 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 74,30 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi za za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,524 evra na liter, so ocenili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Od torka nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,47967 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,519 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,528 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 75,95 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,557 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,21419 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,125 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,146 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.125 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo potrebno odšteti okoli 1,222 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.222 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 97 evrov.