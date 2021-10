Še lahko zasadimo mačehe, krizanteme in reso

Ureditev poenostavimo z zasaditvijo trajnic, zelo dobro se obnesejo grmovnice. FOTO: Emer1940/Getty Images

Do dneva mrtvih nas ločijo še trije tedni, zato je skrajni čas, da razmislimo o ureditvi grobov. Kolikšen poseg bo potreben, je odvisno od zasnove groba in od tega, kako smo pri urejanju dejavni čez leto. Za temeljito celostno prenovo zdaj seveda ni pravi čas, lahko pa naredimo kakšen lepotni popravek ter osvežimo rastlinje in drugo okrasje.Prevelike grme obrežemo, očistimo ali zamenjamo pesek ter zasadimo nekaj novih rastlin, na primer krizanteme, mačehe ali vreso. Te rastline so klasika jesenskih zasaditev, ne le na grobu, temveč tudi na vrtu in balkonu, saj dobro prenašajo mraz in bodo dolgo obdržale privlačen videz. Zelo lepo se na grob podajo tudi okrasne trave in šaši, med cvetočimi omenimo ciklame, zanimive pa so tudi okrasne zelenjadnice, na primer zelje z izjemno lepimi kodrastimi listi. Sicer so priljubljene tudi zasaditve, pri katerih prevladujejo nizka drevesa in grmovnice, na primer smreke, tise, pušpani, a je treba paziti predvsem na to, da se ne razrasejo nekontrolirano. Seveda jih izbiramo tako, da so usklajene po barvi, višini in obliki, da bodo delovale harmonično.Rastline lahko posadimo tudi v okrasne lonce in druge posode, na primer pletene košare, in jih postavimo na grob. Prav tako bomo nekaj dni pred praznikom ali prav na ta dan na grob postavili lep cvetlični aranžma, bodisi iz svežega bodisi iz suhega rastlinja in okrasnih dodatkov. Zlasti bomo okrasje v loncih postavili na grobove, kjer je večji del prekrit z marmorjem. V cvetličarnah lahko kupimo res lepe in domiselne aranžmaje, vendar je treba za umetnine precej globoko seči v žep. Cenejše, a temu primerno manj estetske so ikebane v trgovinah, lahko pa se izdelave nagrobnega okrasja lotimo tudi sami. Časa je še dovolj, da na sprehodu po gozdu ali parku naberemo materiale, ki jih bomo sestavili v aranžma. Prav zdaj nabiramo listje, kostanj, želod in druge plodove pa suhe veje, cvetje, storže in še kaj. Potrebujemo še primerno posodo, na primer okrasni lonec ali pleteno košaro, gobo za aranžiranje in nekaj pripomočkov. Nujne so škarje in vrvica, zelo dobrodošla je lepilna pištola, ter seveda nekaj spretnosti in vsaj kanček občutka za lepo.