Se bo pred celjskim sodiščem zbrala množica podpornikov Janše? Potekalo bo sojenje prvaku SDS

Jutri ob 9.00 se bo na celjskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Trenta, v kateri sodijo prvaku stranke SDS Janezu Janši ter nekdanjima direktorjema Eurogradenj in Imosa Klemnu Gantarju in Branku Kastelicu. Na spletu so se pojavili pozivi Janševih pristašev, da ga pridejo pred sodišče podpret.

Boris Tomašič z Nove24 je pozval k zboru jutri pred celjskim sodiščem. »Spontano se zberimo, noben to ne organizira,« je dejal. Kasneje je sporočil še uro spontanega shoda. Ta je predviden za 14. uro. Na družbenih omrežjih so se sicer slišali še drugi pozivi k zboru pred celjskim sodiščem.

Zadeva Trenta se vleče že kar nekaj časa. Tožilstvo je obtožnico, ki se nanaša na domnevno sporne posle z zemljišči v Trenti, vložilo oktobra 2020, pravnomočna pa je postala marca leta 2022. Janši očitajo zlorabo položaja ali pravic.

Bomo videli, ali se bo Janša jutrišnjega sojenja udeležil. Glede na to, da bo očitno zbor njegovih pristašev, je pričakovati, da se ga bo. Janša se oktobrskega naroka ni udeležil, saj je sodišče pravočasno obvestil, da se ga ne bo mogel zaradi službene zadržanosti. Skupaj z njegovim zagovornikom Francijem Matozom sta se strinjala, da narok, ki je bil predviden za branje listin, opravijo v njegovi odsotnosti. Ker ni bilo zadržkov za to, je sodni senat pod vodstvom sodnice Cvetke Posilovič temu predlogu ugodil in obravnavo tudi izpeljal, poroča STA.