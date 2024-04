Vreme se še ne umirja, ponekod grozi toča

Zvečer bodo predvsem na severu in vzhodu sprva še nastale posamezne plohe in nevihte. Ponoči se bo zjasnilo, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Zgornjesavski dolini okoli 1 stopinja Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Kot navaja neurje.si, je manjša toča danes že padala v Mislinji, Črni na Koroškem in ponekod na Štajerskem.

V sredo se bo dopoldne oblačnost od zahoda povečala. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 17 stopinj Celzija.

Verjetnost pojavljanja toče lahko spremljate spodaj: