SD ministrico Švarc Pipan pozvalo k odstopu

Predsedstvo SD je danes ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan pozvalo k odstopu. Takšen sklep so sprejeli zaradi ministričine objektivne odgovornosti v zvezi z nakupom stavbe na Litijski, je po seji predsedstva v izjavi za medije povedala predsednica SD Tanja Fajon.

Kot je povedala, je predsedstvo SD soglasno sklenilo, da Švarc Pipan pozovejo k odstopu s položaja. Predsedstvo je po njenih besedah opravilo zelo dolgo razpravo, na kateri sta bila na začetku navzoča tudi ministrica in nekdanji generalni sekretar na pravosodnem ministrstvu Uroš Gojkovič. Kot je dejala Fajon, so od vsega začetka želeli slišati več pojasnil in odgovorov.

V SD po besedah Fajon pričakujejo, da bo predsednik vlade Robert Golob spoštoval odločitev predsedstva stranke.

Ministrica za pravosodje Švarc Pipan se je pod drobnogledom javnosti v zadnjih tednih znašla zaradi domnevnih nepravilnosti pri nakupu prostorov na Litijski, ki jih preverjata tudi Nacionalni preiskovalni urad in Komisija za preprečevanje korupcije. V SDS so proti ministrici danes vložili interpelacijo, premier Golob pa je na seji DZ v odgovoru dejal, da želi razčistiti, kdo je tisti, ki je glede nakupa sodne stavbe na Litijski zavedel vlado.