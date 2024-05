Ob prazniku občine Mozirje že več kot dve desetletji tradicionalno postavljajo mlaje in uprizarjajo plezanje na posebna mlaja: nižji je za otroke in mladino, višji pa za človeške pajke, ki z velikimi mišicami in odlično tehniko plezajo pod sam vrh. Punce iz Nazarij na dekliščini so prišle spodbujat plezalce. FOTO: Jože MiklavcNa orjaški mlaj se je pognalo pet plezalcev. FOTO: Jože Miklavc Predvojno tradicijo postavljanja mlajev v Mozirju so obudili v 80. letih prejšnjega stoletja, Etnografsko društvo Mlajevci pa jo neguje že 26 let. V okviru praznovanja občinskega praznika na jurjevo se zber...