SD do novega vodstva na daljavo

Na današnjem volilnem kongresu, ki bo zaradi epidemiološkega položaja potekal na daljavo, bodo delegati SD izbirali novo vodstvo. Za novega predsednika stranke se potegujeta trenutno predsedujoča SD Tanja Fajon in poslanec Jani Prednik.



Vodstvo SD in kandidati za voljene funkcije bodo kongres nagovarjali in spremljali iz dvorane Viba filma v Ljubljani. Kongres bo sestavljalo 413 delegatov, ki bodo v dogajanje vključeni digitalno, novega predsednika ali predsednico pa bodo izbrali prek e-volitev. Volili bodo tudi podpredsednico stranke, za mesto katere se potegujejo Dominika Švarc Pipan, Damjana Škrlj in Živa Vidmar, ter članico predsedstva stranke.



Po besedah glavnega tajnika SD Dejana Levaniča z digitalnim kongresom, ki je prvi tak dogodek v državi, »poglabljajo vključenost članstva in uvajajo neposredne oblike sodelovanja članstva pri sprejemanju odločitev in oblikovanju politik«. Epidemija novega koronavirusa je po njegovi oceni te procese pospešila, saj je stranka vrsto aktivnosti digitalizirala in tako omogočila vključevanje večjega števila ljudi v sprejemanje odločitev.



Volitve novega predsednika SD so potrebne, ker je prejšnji predsednik Dejan Židan, ki je stranko vodil od leta 2014, konec maja odstopil, začasno vodenje stranke pa je prevzela Fajonova. Kot je navedla pred kongresom, želi okrepiti strankino zunanjo in notranjo komunikacijo ter okrepiti zaupanje članov v vodstvo SD. Za predsedniško mesto se bo potegoval tudi njen strankarski kolega Prednik. Med drugim namerava okrepiti sodelovanje s terenom ter bolj povezati vodstvo stranke in poslansko skupino.



Na kongresu bodo v SD nadaljevali tudi programsko prenovo, ki so jo začrtali že na lanskem kongresu v Velenju.