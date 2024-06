Šarec poziva: »Bodimo ponosni na svojo državo«

Na Kumu je danes potekala osrednja zasavska slovesnost v počastitev dneva državnosti in 33. obletnice letalskih napadov na tamkajšnji oddajnik RTV Slovenija med osamosvojitveno vojno. Obrambni minister Marjan Šarec je izpostavil pomen domoljubja, so prek družbenega omrežja X sporočili z ministrstva za obrambo.

»Domoljubje je pravica in dolžnost vsakega izmed nas. Bodimo ponosni na svojo državo. To smo dolžni tistim, ki so dali zanjo svoja življenja,« je dejal Šarec.

Dodal je, da je Slovenska vojska ponosna naslednica tedanje Teritorialne obrambe in naše slavne vojaške tradicije iz preteklosti. »Je eden izmed največjih branikov naše samostojnosti. Prav je, da ji namenjamo sredstva in jo moderniziramo,« je poudaril.

Gmotna škoda

Dan potem, ko je Slovenija 26. junija 1991 razglasila samostojnost, je Jugoslovanska ljudska armada (JLA) začela vojaški napad. Drugi dan spopadov, 28. junija 1991, so letala JLA napadla letališče Brnik (današnje letališče Jožeta Pučnika), oddajnike Radiotelevizije Slovenija na Krimu, Kumu, Boču in Nanosu ter karavanški predor, Kočevsko Reko in Mursko Soboto. 2. julija so oddajnik na Kumu napadla znova, prav tako oddajnika na Nanosu in v Domžalah.

Prvi napad na Kum je povzročil gmotno škodo, v njem pa je bilo ranjenih osem pripadnikov 136. voda Teritorialne obrambe.

Cilj napadov JLA na oddajnike je bil onemogočiti televizijski in radijski signal ter tako preprečiti informiranje ljudi doma in v tujini o dogajanju v Sloveniji. Cilj je bil tudi onemogočiti komunikacijo Teritorialni obrambi, saj je preko nekaterih oddajnikov potekala tudi vojaška komunikacija, med njimi tudi preko oddajnika na Kumu. Skupna škoda zaradi napadov na oddajnike je bila takrat ocenjena na 10 milijonov takratnih nemških mark.