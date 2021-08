Samotestiranje: šolarji v lekarnah, testov že zmanjkuje

Brez težav

Od danes so v lekarnah na voljo paketi testov za samotestiranje učencev in dijakov. Kot je za STA povedala predsednica lekarniške zbornice, je bilo prvi dan zanimanje v lekarnah sorazmerno veliko. V enotah Lekarn Ljubljana so do 15. ure izdali 3000 paketov testov.Potočnik Benčičeva je za STA izrazila pričakovanje, da bo gneča zaradi prevzema brezplačnih testov v lekarnah v prihodnjih dneh nekoliko večja, nato pa se bo postopoma zmanjšala. Po njenih besedah je sistem danes deloval brez večjih težav. Se je pa po njenih informacijah v posameznih lekarnah zgodilo, da je testov zmanjkalo. Kupce so preusmerili v lekarne, kjer so teste še imeli na zalogi.Da je vse teklo brez težav, so sporočili tudi iz Lekarn Ljubljana. »Danes do 15. ure smo v 52 enotah Lekarne Ljubljana izdali skoraj 3000 brezplačnih paketov hitrih testov za samotestiranje,« so navedli.Za prevzem paketa testov je treba predložiti kartico zdravstvenega zavarovanja ali potrdilo o vpisu. Testiranje se bo izvajalo tedensko in bo brezplačno. Testov ne bodo preverjali, je prejšnji teden povedal državni sekretar na ministrstvu za zdravje. »Igrali bomo na karto zaupanja,« je pojasnil.