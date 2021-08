Slovenija v rdeči fazi, znano, kdaj bodo učenci lahko prevzeli teste v lekarnah (VIDEO)

Za učence in dijake testi za samotestiranje v lekarnah od ponedeljka dalje

Starš na svojo kartico ne sme prevzeti testov za samotestiranje, lahko pa jih na otrokovo, tako v zasebnih kot javnih lekarnah.



V nastajanju novi vladni semafor ukrepov

V četrtek je bilo tudi 19.729 hitrih antigenskih testov. FOTO: Blaž Samec, Delo

V četrtek je bilo v 2953 PCR-testih potrjeno 542 okužb z novim koronavirusom (18,4 odstotka). Slovenija je glede na 14-dnevno pojavnost na 100.000 prebivalcev, ki trenutno znaša 216, prešla v rdečo fazo epidemije. Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh je 393. Po podatkih NIJZ je v Sloveniji 4618 aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom.Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 je sodeloval državni sekretar na ministrstvu za zdravje, ki jepojasnil podrobnosti samotestiranja in prevzem hitrih testov za učence zadnje triade in dijake srednjih šol. Samotestiranje se izvaja doma in sicer enkrat na teden.Lekarne testov danes še nimajo in si na ministrstvu želijo, da jih bodo imele na razpolago od 30. avgusta dalje. Po besedah dobaviteljev testov, naj bi bilo testov v Sloveniji dovolj. Testi za samotestiranje se lahko dvignejo od ponedeljka dalje v lekarnah, do izdaje pa so upravičeni študenti in dijaki. Na voljo bodo imeli pet testov na mesec, prevzamejo pa jih lahko kateri koli dan v mesecu in izključno s svojo zdravstveno izkaznico.Do izdaje testov so upravičeni učenci in dijaki, ki so rojeni od 1. 1. 2002 do 31.12. 2009, torej učenci 7., 8. in 9. razreda osnovnih šol in dijaki od 1. do 5. letnika. Dijaki in učenci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja za izdajo testa v lekarni predložijo potrdilo o vpisu v šolo.V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju mora učenec ali dijak, oziroma starši ali zakoniti zastopniki, nemudoma obvestiti izbranega osebnega zdravnika osebe, ki bo učenca ali dijaka napotil na testiranje s testom PCR.Na vprašanje, kako je Slovenija pripravljena na rdečo fazo epidemije, je Cugelj odgovoril, da vlada s posvetovalno skupino pripravlja nov vladni semafor z vsemi ukrepi. Svetovalna skupina bo semafor ukrepov predstavila v torek, vlada bo odločala v četrtek. Več o tem v člnaku: Bomo PCT potrebovali tudi ob vstopu v trgovino? Za prehod v rdečo fazo po evropskem semaforju mora 14-dnevna pojavnost koronavirusa na 100.000 prebivalcev v državi znašati več kot 200. Napoved, da bomo v rdečo fazo prešli konec tedna, je že v začetku tedna napovedal Institut Jožef Stefan (IJS). Njihovi izračuni še pravijo, da bomo temno rdečo fazo dosegli v sredini septembra, ko bodo bolnišnice dnevno sprejele 60 covidnih bolnikov.Na IJS še napovedujejo, da bo četrti val zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni. »Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo treba, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni.« Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotki. Po podatkih vlade je trenutno z vsemi odmerki cepljenih 50 odstotkov starejših od 18 let.Rast epidemijez IJS v večji meri pripisuje bolj kužnemu delta sevu. Okužbe, ki k nam prihajajo iz tujine, po njegovih besedah ne pomagajo pri trenutni situaciji, a vseeno ne gre za zelo pomemben vir okužb. Trenutna situacija je po njegovih besedah posledica vedno večjih številk. »Gremo preko 400 pozitivnih testov na dan, vedno težje je slediti kontaktom, kar pomeni, da bo tudi epidemija hitreje napredovala.«Konkretnih napovedi za bolnišnice Cizelj še ni želel podati. Glede na njegove izračune bomo sicer do začetka septembra imeli 1000 okužb dnevno, do sredine pa že 2000.