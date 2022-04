Sadili zelene dragulje narave

Strokovnjaki so okoli 200 udeležencev seznanjali s pomenom čebel za preživetje človeštva. Skozi praktično delo in napotke so jih naučili pravilne priprave gredic ter sejanja in sajenja za cvetočo bujnost njihovih domačih vrtov.

V izmenjevalnici semen so lahko zamenjali svoja semena za semena drugih in v dar prejeli nekaj neprecenljivih semen medovitih rastlin. Odprtje dogodka je potekalo ob vzorčnem sejemskem čebelnjaku, kjer je Štefan Šemen, predsednik Zveze čebelarskih društev Pomurja, predstavil pomen sajenja medovitih rastlin in pomembnost opraševanja, ki ga opravljajo čebele.

Kraljica v družbi čebelarjev

Na permakulturno-biodinamičnem vrtu je potekala priprava vrta, pozneje pa še zasaditev grede s sortami šalotke iz poskusa EIP česen in šalotka – seme prihodnosti.

Delo je vodila in predavala Fanči Perdih. Udeleženci so lahko ves dan izmenjevali semena, pri tem pa dobivali koristne nasvete predstavnikov gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen (Ekoci). Ves dan jim bil za strokovno razlago in vprašanja na voljo Tadej Kokol, predsednik ČD Peter Dajnko Gornja Radgona. Kupiti je bilo mogoče semena in sadike ter lokalne dobrote.

Tudi mladi so se zanimali, kako se dela v vrtu.

Zaključek izobraževalnega in delovnega dneva je kronalo prijetno druženje ob zelenjavni juhi in sladici, za kar je poskrbel Tomislav Gjerkeš s sodelavci iz Društva za permakulturo Slovenije.