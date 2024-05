S temi besedami je pravoslavnim vernikom voščila predsednica Nataša Pirc Musar

Pravoslavni verniki po vsem svetu danes obeležujejo veliko noč. V pravoslavnih cerkvah so sinoči potekala velikonočna bogoslužja. Srbski patriarh Porfirije je pozval k razumevanju med ljudmi, medtem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ob prazniku sporočil, da bo Ukrajina zmagala v vojni proti Rusiji.

Pravoslavcem je za veliko noč voščila tudi predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar. Na rdužbenem omrežju X je zapisala: »Vsem pravoslavnim vernicam in vernikom želim blagoslovljeno veliko noč in lepo praznovanje v krogu družine in prijateljev. Naj praznik med ljudi prinese mir, optimizem in človeško toplino. Hristos vaskrse!«

Patriarh Srbske pravoslavne cerkve Porfirije je sinoči vodil polnočno bogoslužje v cerkvi svetega Save v Beogradu in ob koncu nagovoril vernike ter jim čestital za veliko noč. Ob tem je dejal, da moramo vsi vstati od znotraj kot posamezniki, pa tudi kot narod, biti vsak dan boljši ter se med seboj razumeti.

Pravoslavni kristjani danes praznujejo vstajenje Jezusa Kristusa, najpomembnejši krščanski praznik. Ob Srbiji in več drugih državah veliko noč praznujejo tudi v Ukrajini in sosednji Rusiji, ki od februarja 2022 izvaja agresijo proti Ukrajincem.

Ukrajinski predsednik Zelenski je državljane ob veliki noči pozval, naj se združijo v molitvi drug za drugega in za vojake na prvi bojni črti.

Orožje ni utihnilo

Zelenski, ki je stal pred tisoč let staro stolnico svete Sofije v Kijevu, je v video sporočilu, objavljenem na Telegramu, dejal, da se Ukrajina že 802 dni bori proti Rusiji, in ob tem izrazil prepričanje, da bodo zmagali.

»Bog ima na rami ukrajinsko zastavo. S takim zaveznikom bo življenje zagotovo zmagalo nad smrtjo,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij zatrdil ukrajinski predsednik.

Orožje sicer tudi na pravoslavno veliko noč ni utihnilo. Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija ponoči napadla Ukrajino z droni in raketami, napadi pa so na območju Donecka na vzhodu zahtevali dve žrtvi.

V Moskvi se je medtem ruski predsednik Vladimir Putin udeležil velikonočnega bogoslužja, ki ga je vodil vodja ruske pravoslavne cerkve, patriarh Kiril, sicer odločen Putinov podpornik in zagovornik vojne v Ukrajini. Putin je čestital vernikom za veliko noč in ob tem izpostavil vlogo ruske pravoslavne cerkve.

Pravoslavni verniki

Danes praznujejo tudi pravoslavni verniki drugod po svetu, med drugim tudi v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji, pa tudi v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji.

Pravoslavni verniki se na veliko noč pripravljajo s sedemtedenskim postom, med katerim v ospredju ni zgolj odrekanje hrani, ampak tudi odrekanje slabim dejanjem, poudarek je na molitvi.

Medtem ko pravoslavni kristjani veliko noč obeležujejo ta konec tedna, pa so katoličani in evangeličani zaradi uporabe drugačnega koledarja veliko noč letos praznovali 31. marca.