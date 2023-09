S solzami v očeh se spominjajo časov, ko je vladala prava modna evforija (FOTO)

Žalostni propad Peka leta 2016 je bil za Tržič velika nesreča. Največje obutveno podjetje v državi je močno zaznamovalo številne generacije Tržičank in Tržičanov in njihova identiteta je še vedno zelo močno povezana s čevljarsko tradicijo. Že od zadnje Šuštarske nedelje naprej pa je v mestecu pod Karavankami spet čutiti pravo Peko nostalgijo. V stekleni izložbi tik ob starem mestnem jedru se blešči modro-bela tabla z napisom Peko, okoli nje pa so kot v tistih najlepših časih na ogled pari Pekovih čevljev. Gre za razstavo Sloves Pekovih modnih revij, ki jo je Tržiški muzej pripravil v Galeriji Atrij in bo odprta še do konca meseca.

Objokani z razstave

Mnogim že ob pogledu na izložbo zastane korak in se prepustijo spominom, mnogi vstopijo in jim ob ogledu razstave privrejo solze v oči. Kot nam pove kustos razstave iz Tržiškega muzeja Bojan Knific, vsako leto ob Šuštarski nedelji pripravijo nekaj, povezano s čevljarsko tradicijo, in letos so se odločili za razstavo o modnih revijah, ki so bile najtežje pričakovan in množično obiskan dogodek Šuštarskih nedelj. Ves Tržič, mlado in staro, vsi so drli na modne revije, na katerih so bile v vlogi manekenk domačinke, zaradi izjemnega zanimanja so mnogi svoje prostore zasedli že več ur pred začetkom.

Kot v starih časih se te dni v izložbi spet bleščijo napis Peko in čevlji. FOTO: Tina Horvat

Kustos razstave Bojan Knific: »Nostalgija Tržičanov za Pekom je izjemno velika.« FOTO: Tina Horvat

»Obisk razstave je zelo velik, mnogi pridejo in si ogledujejo čevlje, se spominjajo, da so sami imeli prav takšne, si ogledujejo fotografije z modnih revij, se na njih prepoznajo ali prepoznajo svoje prijatelje, starše, sosede ... Mnogi nas kličejo v muzej in nas prosijo, ali jim lahko pošljemo te fotografije, mnogi ob ogledu razstave tudi jokajo. Ravno prej je k meni pristopila gospa, vsa objokana, in dejala, da bo prišla še enkrat, saj zaradi solza nič ne vidi. Da se vse to ne bi izgubilo in da ohranimo spomin na tiste čase, se nam zdi zelo pomembno, da pripravimo takšne razstave,« pripoveduje Knific.

80 parov čevljev je za razstavo prispevala Breda Nemec.

Kar 80 parov čevljev, ki si jih lahko ogledamo na razstavi, je vsa ta leta doma hranila domačinka z Podljubelja, 83-letna Breda Nemec. Prvi par je kupila že leta 1957, ko je še stanovala v Mozirju, vse preostale pa nato v Tržiču, kamor se je preselila.

Ognjeni krst tržiških lepotic

Pekove modne revije so se razcvetele v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, v 90. pa so začele ugašati. Prvo so kot spremljevalni dogodek Šuštarske nedelje pripravili leta 1972 in kmalu si tržiškega praznika ni dalo več predstavljati brez modne revije, saj so postale najodmevnejši in najbolj priljubljen dogodek leta v čevljarskem mestu. Drugje so se odvijale v hotelih, slavnostnih dvoranah in bile namenjene eliti, v Tržiču pa so postale dostopne tudi za navadne ljudi.

Razstava je obudila spomin na zlate čase Tržiča. FOTO: Tina Horvat

V 80. letih se je na dogodkih trlo obiskovalcev. FOTO: arhiv Tržiškega Muzeja

Poleg tega niso bile le modne revije, ampak so vanje vključili tudi humorne vložke z imenom Vesela šuštarija. To so bili skeči iz vsakdanjega življenja Tržičanov in glasbeni del, pri katerem so največkrat sodelovali Marjana Deržaj, Majda Sepe in domačina Romana Ogrin, poročena Krajnčan, ter Janko Ropret. Največkrat je dogodek povezoval Janez Hočevar - Rifle. Začenjale so se v petek, ponavljali so jih v soboto in nedeljo. Če ni deževalo, so jih izvedli vsaj pet. Na vseh se je trlo obiskovalcev, ki so čakali na modne novosti in humoristične prizore iz čevljarskega vsakdana.

Zadnja manekenka se je po modni pisti sprehodila leta 2006.

Sprva so najemali gostujoče manekenke in baletne plesalke iz Ljubljane, od leta 1982 pa so na modnih brveh zablestele domačinke, plesalke tržiške plesne skupine Lena, ki je delovala pod okriljem Mladinskega gledališča Tržič. Takrat so v glasilu Čevljar zapisali: »Prvo nedeljo v septembru so tržiška dekleta prenesla ognjeni krst v manekenstvu. Tradicionalna Šuštarska nedelja v pokroviteljstvu tovarne obutve Peko iz Tržiča jim je omogočila, da so prvič lahko predstavile na odlično pripravljeni modni reviji bogato kolekcijo obutve tovarne Peko.«

Vsak Tržičan na modno revijo

»To je bil izjemen modno-kulturno-zabavni dogodek, na katerega se je čakalo vse leto. Vsak Tržičan je hotel biti na modni reviji in pofirbcati, kaj se bodo pa tisto leto spomnili in prikazali v programu. V bistvu ni šlo toliko za same čevlje, ampak za ves ta preplet mode, zabave in humorja ter glasbe. Obisk je bil množičen. Naval ljudi je bil tako velik, da so nekateri prišli že več ur pred začetkom in ves čas sedeli na tribuni, da jim kdo drug ne bi zasedel prostora. Obiskane so bile že javne generalke na predvečer prve modne revije, sicer pa jih je bilo na vsaki Šuštarski nedelji po več,« opisuje Knific tržiško modno evforijo izpred štirih desetletij.

Zbirka Brede Nemec je začela nastajati leta 1957. FOTO: Tina Horvat

Zadnja manekenka se je po modni pisti sprehodila leta 2006, a organizatorji Šuštarske nedelje so se odločili, da jih bodo obudili iz pozabe. V program so hoteli modno revijo uvrstiti že letos, vendar so jim neurja in poplave odnesli del finančnih sredstev, a zagotavljajo, da se bo vrnila drugo leto.