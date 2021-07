S prvo torto pri šestih zakoličila prihodnost

6 let je bila stara Hana, ko je prvič sama spekla torto.

Babica velika vzornica

Zelo sem vesela pohvale stranke, ko ta pove, da ji je moja torta tako lepo zaključila praznovanje rojstnega dne.

iz Britofa pri Kranju je zelo zgodaj stopila v podjetniške vode. Lani, ko je imela rosnih 18 let, je sredi epidemije novega koronavirusa pogumno odprla svojo čokoladnico in slaščičarstvo Mama Paula in hitro se je pokazalo, da je prav nič več ne more ustaviti pri uresničevanju njenih sanj. Iz dneva v dan namreč s svojimi čokoladami, torticami, sladicami v kozarčkih pa tudi sladoledom prepriča vedno več sladkosnedov. Njena skrivnost je v tem, da pri izdelavi vseh teh dobrot izbira najboljše sestavine. Pa naj si gre za čokolado, mleko, ki je pravo domače, posute lešnike na čokoladi ali pa sadje.Letnemu času primerno so trenutno najbolj na udaru sladoledi. Kotarjeva ima v ponudbi vegansko-sadne sladolede in tudi mlečne z domačim mlekom. Zagotovo so nepogrešljivi vaniljev, čokoladni, lešnikov in pistacijev, narejeni iz najkakovostnejših naravnih past. Kar se tiče sadnih sladoledov, mlada slaščičarka pravi, da so ti narejeni iz 100-odstotnega sadja. Na tak način doseže, da kupec res v celoti začuti sadje, iz katerega je sladoled narejen. »Da kupec dobi pristen okus in da takoj ve, kaj jé. Da točno veš, da ješ jagode,« razloži 19-letnica, ki je zaključila zadnji letnik živilsko-prehranske smeri v Biotehniškem centru Naklo.Kotarjeva, ki zase pravi, da je velika perfekcionistka, v pripravo čokolade, sladoleda in drugih slaščic vloži veliko truda. Preden jih spravi na trg, ji pomagajo komentarji testnih preizkuševalcev njenih dobrot. K sreči doslej v zvezi s tem ni imela večjih pripomb, kar seveda dokazuje, da je že zelo vešča svojega posla. Že pred odprtjem podjetja je opravila vrsto izobraževanj in tečajev. Znanja o slaščicah se je učila pri(pred nekaj leti je na televiziji vodil oddajo Gorazdova slaščičarna) kot tudi pri mojstru francoskega slaščičarstvain drugih slaščičarjih. Obiskovala je tečaje v tujini, denimo v Milanu. S pripravo sladic se je prvič srečala že v otroštvu. Spominja se, kako je pri šestih letih že čisto sama spekla torto. No, kar se tiče tort, je med njenimi strankami seveda najbolj priljubljena čokoladna. Kar pa ne pomeni, da ni zanimanja za druge vrste. Sogovornica opaža, da je vse bolj priljubljena čokoladno-sadna torta: »Poleti sadni okusi, ki so tudi bolj lahkotni kot čokoladni, prevladujejo.«Hana Kotar morda danes ne bi bila v slaščičarskih vodah, če je v peko slaščic v mladosti ne bi potegnila njena stara mama. Skupaj sta veliko kuhali, pripravljali potice in zavitke. V njen spomin (gospe že več kot tri leta žal ni več med nami) je Hana tudi ustvarila svojo slaščičarsko zgodbo pod imenom Mama Paula. Vsak njen izdelek poleg maminega imena nosi tudi logotip z vtisnjeno mamino podobo in celo njenim originalnim podpisom.Pred mladenko je zagotovo še bogata prihodnost, saj ima ta pri ustvarjanju svojih dobrot ves čas pred očmi tiste, ki se z njimi sladkajo. Največ ji namreč pomeni, ko jih ti z navdušenjem pojedo, ko pri njih ustvari iskrice v očeh. »Zelo sem vesela pohvale stranke, ko ta pove, da ji je torta, ki jo je kupila pri nas in je bila namenjena za praznovanje rojstnega dne, tako lepo zaključila njegovo praznovanje,« sklene sogovornica.