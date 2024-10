Izpoved prekupčevalca kokaina: Če ne bi pristal, bi me umorili (FOTO)

»Opravičujem se za storjeno in prosim za usmiljenje pri izreku kazni,« je petčlanski senat koprskega okrožnega sodišča nagovoril 41-letni Albanec Edi Bajrami, ki krivde na julijskem naroku ni priznal, zato naj bi mu včeraj začeli soditi. Pred glavno obravnavo pa se je odločil podpisati sporazum o priznanju krivde in bil obsojen na osem let zapora. Stroškov postopka so ga oprostili. Sojenje Brazilcu se nadaljuje decembra. Skupaj z Brazilcem Romulom De Souzo Silvom, ki krivde ni priznal in so mu včeraj začeli soditi, sta sredi marca v popolni potapljaški opremi priplavala oziroma se s podvodni...