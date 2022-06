S konjsko vprego po novi cesti

Podbočje, vas sredi zelenih travnikov in gozdov, ki jo na eni strani obdaja reka Krka, na drugi pa Gorjanci, je eno najbolj urejenih in ličnih naselij v državi. Na trgu, ki ga obdajajo vse pomembnejše stavbe v kraju, sta tudi mogočna cerkev sv. Križa in vaška lipa, sredi trga stoji kopija kamnitega leva, katerega original je v muzeju v Ljubljani, našli pa so ga na graščini Stari Grad.

Zapela so dekleta domače vokalne skupine Mavrice.

Skozi Podbočje teče potok Sušica, ki ga prečka ducat mostov, 11 novih so postavili pred dobrim desetletjem in pol, ko so poglabljali in urejali strugo ter seveda cesto s pločnikom in javno razsvetljavo. Poseben ponos kraja je tudi obokani kamniti most s tremi ločenimi odprtinami, kar je posebnost, ki nima para daleč naokoli in velja za tehnični spomenik, ki je bil leta 2004 vpisan v Register nepremičninske kulturne dediščine.

Podbočje je torej urejeno, ob obnovi naselja pa je bila kar nekako pozabljena cesta ob Mlinščici, potoku, ki je v preteklosti poganjal več mlinskih koles, pot ob njej pa je bila obrasla z drevjem. A zdaj je tudi ta pot oziroma vaška ulica zasijala v novi podobi, na kar so domačini, ki so v letih in desetletjih čakanja kar nekako obupali, zdaj še kako ponosni, zato so pripravili pravo slovesnost s pogostitvijo.

400 tisoč evrov je prispevala občina.

Zapeli so »otroci Mlinščice« in dekleta domače vokalne skupine Mavrice, domačini pa so uradno predali pridobitev v uporabo s prerezom traku, kar so storili župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik Krajevne skupnosti Podbočje Janez Barbič in najstarejši domačin ob Mlinščici Branko Štefanič. Naložba je bila vredna dobrih 400.000 evrov, vse je šlo iz občinskega proračuna. Voditeljica Simona je prireditev zaključila z besedami: »Hvala vsem, ki so prispevali k uresničitvi današnje nove podobe ceste ob Mlinščici, tudi otrokom Mlinščice in vsem prebivalcem ob njej, ki sooblikujejo življenje tega dela vasi.

To so otroci Glinščice. FOTOgrafije: Tanja Jakše Gazvoda

Naj nova pridobitev ljudi povezuje, tako kot so jih nekoč brvi in steze. Služi naj prebivalcem, ki ob njej živijo, obiskovalcem in tistim, ki jim bo ta del vasi postal dom v prihodnosti.« Podbočje se bo namreč na tem delu širilo, saj je prav tu več novih gradbenih parcel.