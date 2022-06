Poglejte, kako so šli s kolesom na kavo v Bratislavo (FOTO)

Denis Gumilar, Marko Gobec, Siniša Travolta Bardak in Rok Vnuk s severovzhoda države so zanimiva ekipa, ki je dva dni na kolesih potovala iz Dokležovja, vasice ob reki Muri v občini Beltinci, vse do slovaškega glavnega mesta Bratislave.

Pred objektiv so se postavili tudi na Madžarskem.

»Ideja je zrasla v glavah Denisa in Siniše. Polni elana in želje, da premagamo to razdaljo, ki je malenkost daljša od one okoli največjega jezera v Evropi, Balatona, ki smo jo, mimogrede, premagali že dvakrat, smo idejo potrdili in se začeli temeljito pripravljati,« nam je povedal Rok Vnuk.

Sledili so pogovori o ruti, kakšna naj bo, kako se bodo vrnili, koliko kilometrov bodo premagali prvi dan in koliko naj jih ostane za drugi dan, kje bodo prespali, kaj vse je nujno vzeti na dvodnevno pot.

»Vsak od nas je prevzel neko zadolžitev. Denis je bil naš finančni minister in navigator, Siniša je poskrbel za rezervacijo apartmaja, Marko je bil glavni sponzor, zadolžen za vidne in kakovostne drese, jaz pa za organizacijo vrnitve domov. Dogovorjeni smo bili ob osmih zjutraj v Dokležovju, pri Denisu. Tam so nas pričakali nasmejani ljudje s polno mizo dobrot. Ob prihodu smo začeli pripravljati kolesa, da bomo na cesti kar se da vidni, saj je bilo pričakovati veliko prometa. Nazdravili smo s sveto vodo za pogum in krenili proti Madžarski, kjer smo po 120 kilometrih prvič prespali.« Po 11 urah, 48 minutah in 59 sekundah oziroma 236 kilometrih so brez nezgod prispeli v Bratislavo in z veseljem spili kavo.

236 km so prevozili v slabih 12 urah.

»Če povzamem, je bila pot pretežno ravninska brez večjih in zahtevnih vzponov z nekaj dobrodošlimi spusti. Kolesarjev, razen skozi mesta, ni bilo veliko. Vreme nam je služilo od začetka do konca. Ljudje ob poti so bili prijazni in veseli našega obiska. Kolesarske poti in ceste, po katerih smo se vozili, so bile lepo urejene,« je še povedal Rok in dodal, da so se domov vrnili s kombijem.