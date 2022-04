S hojo očistili telesa

Planinsko društvo Komenda, sekcija Škrjančki, je v lepem sončnem vremenu organiziralo štirinajsti Prdenov pohod na Šenturško Goro pod Krvavcem, na 667 mnv. Pohodniki so se ustavili na Kmečkem turizmu Pavlin in se v dolino vračali po Zaloški poti prek Prdena, srečanje pa so zaključili v Okrepčevalnici Marička v Zalogu.

Namen pohoda je bil tudi letos enak kot vsakič doslej: očistiti telo po zaužiti kalorični hrani za velikonočne praznike. Na šest in pol kilometrov dolgo krožno pot so krenili iz vasi Šmartno pri Cerkljah ter nadaljevali prek zaselka Prdeno po planinski poti na Šenturško Goro. Dogodka se je udeležilo 29 pohodnikov iz komendske in cerkljanske občine, vsi so se vpisali v pohodniško knjigo. Na poti niso imeli nobenih težav, je povedal Franc Drolec. Najstarejša pohodnica je bila 74-letna Ivanka Lončar iz Zaloga pri Cerkljah. Med pohodniki je bil tudi Franc Drolec iz Komende, lani kar 280-krat na Šenturški Gori, tokrat pa je bil tudi vodja Prdenovega pohoda sekcije Škrjančki.

V soboto, 7. maja, se bo 58 pohodnikov iz Komende udeležilo pohoda Po Slakovi poti na Trški Gori, enajstega junija pa bodo Škrjančki organizirali tradicionalni 17. pohod Bosonogih na Šenturško Goro.